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Cannes Film Festivali ne zaman?

Cannes Film Festivali Avrupa’daki en önemli 3 festivaden biridir. Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen festival için çok az bir zaman kaldı. Genellikle her yıl Mayıs ayında gerçekleşen festivalde en son jüri üyeleri açıklanmıştı. Peki 76. Cannes Film Festivali ne zaman? İşte 76. Cannes Film Festivali tarihi…

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  • Cannes Film Festivali ne zaman? İşte 76. Cannes Film Festivali tarihi

    Cannes Film Festivali ilk olarak 20 Eylül 1946 tarihinde düzenlendi. Dünyanın en prestijli festivallerinden biri olmayı başaran Cannes için heyecan başladı. Büyük Ödül, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Kısa Film ve Jüri Ödülü’nün verildiği festivalde en prestijli ödülü Altın Palmiye’dir. İşte iddalı filmlerin Altın Palmiye için yarışacağı tarih…
  • Cannes Film Festivali ne zaman? İşte 76. Cannes Film Festivali tarihi

    ONUR ÖDÜLÜ MICHAEL DOUGLAS’A

    Michael Douglas Cannes’da ilk ödülünü 1987 yılında “Wall Street” filminde canlandırdığı ikonik karakter Gordon Gekko ile kazandı. "Şamdanın Ardında","Öldüren Cazibe" ve “Sonun Başlangıcı” gibi filmlerde rol alan Michael Douglas’a festivalin "parlak kariyeri ve sinemayla olan ilişkisi" dolayısıyla Altın Palmiye Onur Ödülü verileceğini açıkladı.
  • Cannes Film Festivali ne zaman? İşte 76. Cannes Film Festivali tarihi

    76. CANNES FİLM FESTİVALİ TARİHİ

     

    76. Cannes Film Festivali 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Festivali açılış filmini ise Johnny Depp’in başrolde oynadığı "Jeanne du Barry" yapacak.
  • Cannes Film Festivali ne zaman? İşte 76. Cannes Film Festivali tarihi

    FESTİVALDE JÜRİ ÜYELERİ

    Altın Palmiye’yi iki kez kazanan İsveçli yönetmen Ruben Östlund festivalin jüri başkanlığını yapacak. Ruben Östlund, Cannes tarihinde Francis Ford Coppola ve Emir Kusturica’nın ardından iki Altın Palmiye ödülüne sahip olup jüri başkanlığı yapan üçüncü isim oldu.

    Jüri koltuğunda oturacak diğer isimler ise şunlar:

    ABD’li oyuncu Paul Dano, Faslı yönetmen ve oyuncu Maryam Touzani, Fransız yönetmen Julia Ducournau, Fransız oyuncu Denis Ménochet, Afgan yazar ve yönetmen Atiq Rahimi, Britanya-Zambiyalı yönetmen ve senarist Rungano Nyoni, Arjantinli yönetmen ve senarist Damián Szifrón ve ABD’li oyuncu Brie Larson.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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