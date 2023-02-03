'Cello Paradiso' bomontiada

HABERTURK.COM



Klasik müziğe yeni bir mekanda, tecrübe odaklı yeni bir form getiren Yapı Kredi bomontiada, Duende Global’in katkılarıyla gerçekleştirdiği “HAPPENIN' with you” konser serisine 7 Şubat Salı akşamı Şafak Erişkin, Didem Erken, Gülyar Balcı ve Dilbağ Tokay’dan oluşan Cello Paradiso ile devam ediyor. Konseri, orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan’ın yöneteceği söyleşi ve sanatçıların hazırladığı müzik listeleri eşliğinde gerçekleşecek olan “After-Classics Party” takip edecek.

Yapı Kredi bomontiada Sahne, 8 Şubat Çarşamba akşamı saat:20.30’da ise bağımsız komedyenlerin bir araya gelmesiyle oluşan TuzBiber’in en iyi 6 komedyeninin 15’er dakika sahne aldığı “TuzBiber 6’lı” şova ev sahipliği yapacak.