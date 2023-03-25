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CI Bloom sanat fuarı 31 Mayıs'ta başlıyor

Türkiye'deki çağdaş sanatın büyümesine odaklanan sanat fuarı CI Bloom, ikinci edisyonuyla 31 Mayıs- 4 Haziran 2023 tarihleri ​​arasında özel Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

CI Bloom sanat fuarı 31 Mayıs'ta başlıyor
HABERTURK.COM


CI Bloom bu yıl, genişletilmiş bir programla kar amacı gütmeyen yaratıcı endüstriler için de bir buluşma noktası olmaya devam ediyor. Bölgenin yeni nesil sanatçılarını ve sanat profesyonellerini bir araya getirecek olan fuar, Borusan Otomotiv BMW Türkiye, Paribu ve LG OLED evo partnerliğinde gerçekleştirilecek.

CI Bloom'un Seçici Kurulu tarafından davet edilen katılımcı galerilerinin yanı sıra fuar, özel projelere ve inisiyatif katılımlarına yer vererek, Türkiye sanat sektörünün gelişmesini ve çeşitlenmesini teşvik ediyor. Özel projelere ek olarak, fuar programında mimarlık, çağdaş sanat ve dijital sanat odaklı konferanslar yer alacak. Ayrıca Türkiye'deki çağdaş sanatın güncel etkisini yansıtmak için yabancı basın ve uluslararası müzelerin temsilcileri, yöneticileri ve destekçilerini özel bir tur programıyla bir araya getirecek.
CI Bloom Seçici Kurul üyeleri: Adnan Yerebakan (Sanatorium), Bahar Kızgut (Martch Art Project), Tankut Aykut (Öktem Aykut), Moiz Zilberman (Zilberman Gallery), Oktay Duran (Art On Istanbul), Hazer Özil (Dirimart), Ulaş Parkan, (Ambidexter), Yeşim Turanlı (Pi Artworks) tarafından belirlendi.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli: “Contemporary Istanbul'un 18. Yaşına yaklaşırken bu geçen süre boyunca birçok zorluğa rağmen, fuarlarımızı galerilerimiz, sanatçılarımız ve partnerlerimiz ile gerçekleştirmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. CI Bloom'un varlığı ve çağdaş sanatın sürdürülmesi için aynı öz veriyi bu yılda veriyor. Yaşanan felaketin etkilerinin çözümlerinden birinin de sanatın devamlılığı olduğuna inanarak sanat dünyasının tüm oyuncularıyla birlikte çalışıyoruz. Bu yılki CI Bloom’u LK Rumeli Salonları’nda gerçekleştireceğiz. 2022 ve 2023 yıllarında, Türkiye'nin çağdaş sanat sahnesine katkıda bulunan yeni galerilerin sayısında bir artış gördük. Bu artışın devam etmesi bizim için önemlidir. CI Bloom fuarı 5 yeni ve genç galeri ve Anadolu’nun farklı kentlerine yayılan inisiyatiflere ev sahipliği yapacak. Zor zamanlarda bile, sanatın devamlılığı ve nefes aldırması önemlidir. CI Bloom önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek. Bölgenin artan önemini ve canlılığını yansıtmakta ve bölgenin çağdaş sanat profilinin belirlenmesinde ve desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.”
Contemporary Istanbul tarafından organize edilen CI Bloom; Borusan Otomotiv BMW Türkiye, Paribu ve LG OLED evo partnerliğinde ve Türk Hava Yolları’nın iş birliğinde düzenliyor.CI Bloom'da Pernod Ricard Turkiye ve QUA’nın projeleri de yer alıyor.

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