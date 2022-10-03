'Cimri' sahnelendi

Yeni sezonda da yeniden seyircisi ile buluşan "Cimri", ilgi gördü. Semaver Kumpanya, Moliere'in ünlü eseri "Cimri" oyununu, Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in "Harpagon" performansıyla kapalı gişe sahneliyor.
Müziklerini Okan Kaya, Ömer Öztüyen'in yaptığı oyunda Serkan Keskin, Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Cansu Saka, Onur Yalçınkaya, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Selen Şenay, Uğur Senkeri, Saniye Samra rol aldı.
Oyununun sonunda seyirciler tüm ekibi ayakta dakikalarca alkışladı.
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