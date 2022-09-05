Çocuk balesi kursları başlıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi Kurslarında, yeni kursiyer alımı sınavı için başvurular başlıyor.

Uzun süredir İDOB bünyesinde devam eden bu kurslarda; çocukların opera ve bale sanatını tanımaları ve sevmeleri, bu sanatları meslek olarak seçmeleri veya ilerde iyi birer sanat izleyicisi olmaları hedefleniyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından verilen bu ücretsiz eğitimler sırasında, kursiyer çocuklarımız opera ve bale temsillerinde sahneye çıkma imkanı buluyor ve ilk 'sahne tozunu' da yutuyorlar…

Çocuk Korosu sınavları 17 ve 18 Eylül tarihlerinde, Çocuk Balesi sınavları ise 24 ve 25 Eylül tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Detaylı bilgilere www.operabale.gov.tr adresi, “duyurular” bölümünden ulaşılabilir