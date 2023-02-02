'Çok Aşk'tan fragman geldi

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Senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı ‘Çok Aşk’ filminin fragmanı yayınlandı. 24 Şubat’ta sadece sinemalarda vizyona girecek olan filmin fragmanında zengin oyuncu kadrosu; Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız, Ege Aydan, Bahtiyar Engin, Berkan Şal ve Uğur Yücel yer aldı.

Korsan film satıcısı Coşkun’un bir yandan aşkı Ayla’nın, diğer yandan sinema tutkusunun peşinden koştuğu filmin fragmanı renkli görüntülerden oluşuyor. 100 kişilik bir teknik ekiple ve 1200’ü aşkın yardımcı oyuncu kadrosuyla tamamlanan çekimlerin ardından filmin post prodüksiyon çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Kısa sürede yüzbinlerce kişiye ulaşan ve sosyal medyada ses getiren ‘Çok Aşk’, Nulook Production ve HACK Creative ortak yapımcılığında 24 Şubat 2023 tarihinde sadece sinemalarda seyirciyle buluşacak.