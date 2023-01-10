Contemporary Istanbul'dan Seçici İletken

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar
ABONE OL

Contemporary Istanbul'dan Seçici İletken

Contemporary Istanbul Vakfı’nın Türkiye’den yeni medya sanatının güncel örneklerine odaklandığı Seçici İletken sergisi 12 Ocak’ta Fişekhane'de ziyarete açılıyor.

Contemporary Istanbul'dan Seçici İletken
HABERTURK.COM

Contemporary Istanbul Vakfı’nın Abel Korinsky, Ali M. Demirel, Ahmet Rüstem Ekici, Ahmet Said Kaplan, Ceren Su Çelik, Candaş Şişman, Dilara Başköylü, Dist Collective, ha:ar, Hakan Sorar, Orhan Kavrakoğlu, Ozan Türkkan ve Selçuk Artut’un 2022 yılı içinde üretilmiş eserlerine yer veren Seçici İletken sergisinin küratörlüğünü Sinan Eren Erk, yaratıcı direktörlüğünü ise Arda Yalkın üstleniyor. 12 Ocak’ta açılacak sergi, 12 Mart 2023 tarihine kadar Fişekhane’deki Cocoon, Hamam ve fuaye alanlarında sanatseverler tarafından ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Düşüncenin hızla yayıldığı bir zamanda yaşıyoruz. Görüntüler, sesler ve cümleler, "bir salgın" gibi hızla yayılıyor, bize bulaşıyor, zihnimizi yeni sorularla dolduruyor veya onu büyük bir bilgi yığını ile istila ediyor. Bedenimiz ve zihnimiz, hayatta kalmak için yüzyıllardır yaptığı gibi, bütün bu değişime adapte olurken, ürettiğimiz teknolojiler ise gerçekliğimizi kopyalıyor ve onun sayısız versiyonlarını üretiyor. Neyin yok olacağını neyin ise geleceğe kalacağını belirleyen evrim, seçici ve iletken bir biçimde varlığını sürdürüyor.

Kavramsal çerçevesini bu fikirden alan Seçici İletken, bedensel evrimin dijital devrimle nasıl kesiştiğine ve varlığını sürdürebilmek için seçimler yapmak zorunda olan insanın kendi ürettiği teknolojiyle olan çok katmanlı ilişkisine odaklanıyor. Değişimi bir yandan bugün kullandığımız teknolojilerin üzerinden okuyan sergi, diğer yandan ise insanın bu teknolojik gelişime uyumlanırken yaşamsal alışkanlıkları ve düşünce biçimleri ekseninde yaptığı seçimlerle geçirdiği değişime dair bir fikir vermeyi amaçlıyor. Seçici İletken, bilginin insan zihni veya bir yazılım tarafından nasıl dönüştürüldüğünü, üretici (generative) yapıların düşünceyi, algıyı ve anlatımı nasıl etkilediğini, temelini kimi zaman rastlantısallıktan, kimi zaman ise saf hayal gücünden alan sanatın akışkan doğası içinde keşfediyor. Küratör Sinan Eren Erk, sergiyi şu sözlerle özetliyor:

“Sanatın çağlara yayılan tarihi, dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve internet gibi geniş çaplı bilgi ağlarının oluşmasıyla bir dönüm noktası yaşadı. Bunun bir uzantısı olan, günümüzde yeni medya sanatı olarak adlandırdığımız eserlerin ortaya çıkışı ise işlenebilir dijital verinin ve geneline yapay zekâ dediğimiz yazılım tabanlı karmaşık öğrenme/yorumlama prensiplerinin yardımıyla gerçekleşti. Sürekli olarak geliştirilen bu yapıların bize sağladığı olasılıklar ve deneysel alanların gün geçtikçe daha da artması, sanatın yeni ifade biçimlerini arayışında, hem üreten hem de algılayanlar için daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir potansiyelin habercisi. Seçici İletken, hayranlık uyandıran bu potansiyelin bugünkü durumunu belgeleyen ve sanatın zamanlar arası kalp atışlarını izleyiciye geniş bir perspektiften tüm heyecanıyla aktaran, yaşayan bir sergi.”

Sergi, 12 Ocak 2023, Perşembe günü ziyaret saati: 12:00-18:00, 13 Ocak – 13 Mart, 2023 tarihleri arasında Pazartesi hariç her gün saat 12:00-19:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Arsız Kumpanya: Çok cesur, çok yaratıcı, ziyadesiyle gerçek...
KÜLTÜR-SANAT Çok cesur, çok yaratıcı, ziyadesiyle gerçek
Nikolaos Manginas Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı
KÜLTÜR-SANAT Nikolaos Manginas Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları ...
CSO Ada Ankara'da oda müziği ve resital serisi ile yıldızlar geçidi
KÜLTÜR-SANAT CSO Ada Ankara'da yıldızlar geçidi
'Erken Modern Avrupa Tarihi' kitapçılarda
KÜLTÜR-SANAT 'Erken Modern Avrupa Tarihi' kitapçılarda
Uğur Yücel'in 'Neyzen'i İstanbul ve Ankara'da
KÜLTÜR-SANAT 'Neyzen' Ocak'ta İstanbul ve Ankara'da
Pera Müzesi'nde klasik müzik günleri
KÜLTÜR-SANAT Pera Müzesi'nde klasik müzik günleri
İş Sanat YouTube kanalında 'tarih' var
KÜLTÜR-SANAT İş Sanat YouTube kanalında 'tarih' var
Desiderata'da orkestra şefi Ali Poyrazoğlu
KÜLTÜR-SANAT Desiderata'da orkestra şefi Ali Poyrazoğlu
Avrupalıların geçmişte neden peruk taktığını biliyor musunuz? Altında yatan sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!
KÜLTÜR-SANAT Avrupalıların neden peruk taktığını biliyor musunuz?
2022 yılının en iyi 20 filmi... Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar seçti!
KÜLTÜR-SANAT 2022 yılının en iyi 20 filmi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.