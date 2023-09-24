Çorum'da otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çorum'da otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çorum'da otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Çorum Osmancık'ta üç tekerlekli motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursun Danacı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde, otomobille çarpışan üç tekerlekli elektrikli motosiklette ağır yaralanan 2 kişiden Dursun Danacı (69), kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre; kaza dün Osmancık ilçesi Çorum Caddesi Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Çorum yönüne gitmekte olan Akın Ö. yönetimindeki otomobil, aynı yöne seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI Kaza sonucu devrilen motosikletin sürücüsü Dursun Danacı ile yolcu olarak bulunan arkadaşı Yakup Doğan (61) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURSUN DANACI KURTARILAMADI Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dursun Danacı buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Danacı, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.