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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı çok mutlu olan Coşkun Sabah, "Maalesef 90’lardan sonra Türk müziği bitti. Hala eski parçalar seviliyor ve topluca söyleniyor" ifadelerini kullandı.