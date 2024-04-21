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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar CSO Ada Ankara'da 23 Nisan'a özel 'ukulele' konseri

        CSO Ada Ankara'da 23 Nisan'a özel 'ukulele' konseri

        Başkent'in kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, 22-28 Nisan haftasında birbirinden renkli konserleri ve etkinlikleri sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 00:08 Güncelleme: 21.04.2024 - 00:08
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        CSO Ada Ankara'da 'ukulele' konseri
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        CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ - ‘ANCORA TRIO ODA MÜZİĞİ KONSERİ

        22 NİSAN-20:00-BANKKART MAVİ SALON

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        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın klasikleşen Pazartesi Konserleri kapsamında, müzikseverleri büyüleyici bir oda müziği deneyimi bekliyor. ‘Ancora Trio Oda Müziği Konseri’, 22 Nisan Pazartesi saat 20:00'de Bankkart Mavi Salon'da gerçekleşecek. Elif Ece Kaya’nın keman, Yusuf Çelik’in viyolonsel,Özgür Deniz Akalın’ın piyanoda yer alacağı konserde Anton Dvorak’ın Piyanolu Trio No.4 ‘Dumky’ Mi Minör ve Sergei Rachmaninoff’un piyanolu Trio ‘Elegique’ Sol Minör eserleri seslendirilecek.

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        UKULELE ANKARA TOPLULUĞU ÇOCUK ŞARKILARI ORKESTRASI

        23 NİSAN-15.00-BANKKART MAVİ SALON

        Ankara’nın ve Türkiye’nin adından çok bahsettiren Ukulele topluluğu Ukulele Ankara, ‘23 Nisan Özel’ konseriyle minik sanatseverlerle buluşuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocuklar ve her yaştan büyükler ile kutlanacağı konserde geçmişten günümüze çok sevilen çocuk şarkılarının yanı sıra, kutlu güne özel marşlarımız da seslendirilecek. Şef Cemil Oğuz yönetiminde ‘Turnanın Yolculuğu’ hikayesine eşlik edecek şarkılar arasında topluluğun kendi bestelerinin yanı sıra Hula dansının eşlik edeceği Hawaii şarkıları da yer alıyor.

        ANKARA DEVLET KLÂSİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU - GELENEKTEN GELECEĞE KADİM EZGiLER

        24 NİSAN-20:00-TARİHİ SALON

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        Türk Müziği'nin en seçkin eserlerinin seslendirileceği konser, şef Suat Kılıç yönetiminde, 24 Nisan Çarşamba saat 20:00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da Ankaralılar ile buluşacak. Konserin birinci bölümünde, Hafız Dede Zekai Efendi’nin Şehnazbuselik makamında bestelediği birbirinden özel ve kıymetli eserler icra edilecek. İkinci bölümde ise solistler Zerrin Naycı ve Ali ihsan Bilgin, dillerden düşmeyen ve herkesin severek okuduğu en güzel Türk Müziği eserlerini seslendirecek.

        CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI ‘23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÖZEL KONSERİ’

        27 NİSAN-18:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

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        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 27 Nisan Cumartesi saat 18:00’de CSO Ada Ankara, Ziraat Bankası Ana Salon’da özel bir konser verecek. Şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde, çocuk korolarının katılımıyla gerçekleştirilecek konser, minik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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        ELVIS ‘SENFONiK’

        28 NİSAN-20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

        Çok erken ölen efsanenin en büyük hitlerinin yanı sıra neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bazı parçalarının da yer alacağı ‘Elvis’ Senfonik projesi 28 Nisan Pazar saat 20:00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Birçok büyük senfonik cross-over’a imza atan ve European Philharmonia Orkestrası'nın sanat yönetmeni ve şefi Walter Proost, bu gösteriyle Kral'ı hak ettiği bir senfonik yorumla onurlandıracak. Konserde, aralarında ‘CC Rider’, ‘You Are Always On My Mind’, ‘Blue Suede Shoes’, ‘Don’t Be Cruel’, ‘Love Me Tender’, gibi popüler Elvis parçalarının yanı sıra, şarkıcının fazla bilinmeyen bazı şarkıları de seslendirilecek.

        MOONLIGHT İNGİLİZCE ÇOCUK OYUNU

        28 NİSAN-15.00-BANKKART MAVİ SALON

        Daha önce hiç gece ayın ışığını görmediğiniz zaman endişelendiğiniz oldu mu? Amy’nin oldu. Bu duruma yattığı yataktan çözüm bulamasa da hayal dünyasında Ay’ın aydınlık yüzünü bulmayı tercih etti. Rüyalarında çıktığı bu yolculukta gezegenleri tanıyan Amy, sorunun Güneş’ten kaynaklandığını anladığında, ona paylaşmanın önemini anlatmanın bir yolunu buldu. Her şeyi tek başına halledemeyeceğini ve birlikten kuvvet doğacağını anlayan Güneş’in bu duruma ikna olması pek zor olmadı. Minik sanatseverler 28 Nisan Pazar günü Amy’nin sıra dışı dünyasına konuk olacak.

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        #CSO Ada Ankara
        #konser
        #23 Nisan
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