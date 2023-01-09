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CSO Ada Ankara'da oda müziği ve resital serisi ile yıldızlar geçidi

CSO Ada Ankara'nın Oda Müziği ve Resitaller serisinde, solo kariyerlerinin yanı sıra oda müziği alanında da dünyaca ünlü isimlerle konserler veren sanatçılar sahne alacak

CSO Ada Ankara'da oda müziği ve resital serisi ile yıldızlar geçidi
HABERTURK.COM

Dünyanın en önde gelen konser salonlarında sahne alan, solo kariyerlerinin yanı sıra oda müziği alanında da dünyaca ünlü isimlerle konserler veren sanatçılar CSO Ada Ankara'nın Oda Müziği ve Resitaller serisinde müzikseverler ile buluşacak.

MOJCA ERDMANN VE XAVIER DE MAISTRE İLE ROMANTİK TINILAR

Almanya'nın uluslararası sahnelerdeki en başarılı seslerinden yıldız soprano Mojca Erdmann, CSO Ada Ankara'nın Misafir Yerleşik Sanatçısı olarak ikinci konserini vermek üzere arpın efsane ismi Xavier de Maistre ile birlikte 14 Ocak'ta geliyor. Dünyaca ünlü orkestralarla konserler veren; Avrupa'nın önemli operalarında sahne alan Mojca Erdmann'a bu konserde; Sir André Previn, Sir Simon Rattle ve Riccardo Muti gibi dünyaca ünlü şeflerle çalışan arp virtüözü Xavier de Maistre eşlik edecek. Kendi dallarında en üst seviyeye gelmiş iki dünya sanatçısının gerçekleştireceği özel konser; Schubert, Mendelssohn ve Strauss gibi romantik ve geç romantik dönem Alman bestecilerin eserleriyle romantik dünyaların büyüleyici kapılarını açmakla kalmayıp birbirinden güzel renkler, sesler, tınılar ve duygular sunacak.

TCHAIKOVSKY GECESİ

Trio Stradivarius, Sadece Tchaikovsky temasıyla Tchaikovsky'nin oda müziğine kazandırdığı en seçkin eserlerden oluşan bir programla sahnede olacak. Üçlü CSO Ada Ankara'daki ilk konserlerinde çok nadir seslendirilen Tchaikovsky'nin başyapıtı Piyano Üçlüsü Op.50 ile Ankaralı müzikseverlere 24 Ocak'ta unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

5 MART'TA ROBERTO CACCIAPAGLIA

'Kalbi piyanosunun tuşlarında atan büyük usta' olarak anılan, İtalyan piyanosunun romantik ismi ve Ludovico Einaudi ekolünün en önemli temsilcilerinden biri olan Roberto Cacciapaglia 5 Mart'ta müzikseverler ile buluşacak. Klasik müzik ve elektronik müziği eşsiz bir uyumla birleştiren beste ve yorumlarıyla bilinen, uzun yıllardır mistik müzik ve dans üzerine araştırmalar da yapan usta piyanist; müziğinde sufizmden de besleniyor.

ANNA FEDOROVA ANKARA'YA GELİYOR

2022 Temmuz ayında dünyanın en prestijli etkinlikleri Verbier Festival, BBC Proms ve Elbphilharmonie Festivali açılış konserlerinde on gün arayla üst üste sahneye çıkarak 2022'ye damgasını vuran Anna Fedorova, 15 Mart'ta sanatseverler ile buluşacak. YouTube'da 35 Milyon izlenme ile rekor kıran, dünyanın en iyi on kadın piyanistinden biri kabul edilen Ukraynalı piyanist; müzikseverleri klasik müziğin fantezi ve gizem dolu dünyasında müzikal bir yoluculuğa çıkmaya davet ediyor.

12 MART'TA WIGMORE SOLİSTLERİ İLE MÜZİK ŞÖLENİ

Londra'daki dünyaca ünlü Wigmore Hall'un yöneticisi John Gilhooly tarafından kurulan Wigmore Solistleri olağanüstü bir programla sanatseverlere sıra dışı bir konser verecek. 12 Mart'ta gerçekleşecek konserde Mozart'ın ve oda müziğinin baş eserlerinden, büyüleyici "Klarnet ve Yaylılar için Beşlisi" ile Schubert'in sınırsız güzelliklerle dolu klarnet, fagot, korno, keman, viyola, çello ve kontrbas için yazdığı sekizlisi sanatseverlerle buluşacak.

EFSANE BİR VİRTÜÖZDEN KLARİNETİN BÜYÜLÜ SESİ

Berlin Filarmoni'nin yıldızlarından dünyaca ünlü klarinet virtüözü Andreas Ottensamer ilk defa Ankaralı dinleyicilerle buluşacak. Ada Ankara, Viyana Filarmoni, Londra Filarmoni, Berlin Filarmoni, Mahler Oda Orkestrası gibi dünyanın önde gelen orkestralarında solist olarak sahne alan, Andreas Ottensamer'ı 26 Mart'ta ilk konserini vermek üzere ağırlayacak. Yakın zaman önce şeflik kariyerine de başarıyla adım atmış olan Ottensamer, bu özel konserde Mendelssohn, Brahms, Horowitz, Chopin ve Rachmaninoff'un çok sevilen eserlerini piyanist Julien Quentin ile seslendirecek.

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