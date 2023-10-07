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        Haberler Kültür-Sanat Müzik CSO'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel sezon açılış konseri

        CSO'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel sezon açılış konseri

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyetin 100. yılına özel açılış konseri ile yeni sezona başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:10
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        CSO'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel sezon açılış konseri
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        CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde düzenlenen sezon açılış konserinde, orkestra tamamı Türk bestecilerden oluşan geniş repertuvarıyla sanatseverlerle buluştu.

        Devlet Çoksesli Korosu ve Çocuk Korosu'da konsere eşlik ederken daha önce seslendirilmemiş Cumhuriyet marşları da ilk kez dinleyenlerin beğenisine sunuldu.

        Konserde, Hasan Uçarsu'nun 100. Yıl Türküsü, Utar Artun'un yazdığı 100. Yıl Marşı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yaptığı yarışma sonucu birinci olan İlker Kömürcü'nün 100. Yıl Marşı da ilk kez seslendirildi.

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        #CSO
        #Cumhuriyetin 100. yılı
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