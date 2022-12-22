CSO'dan İsmet İnönü'yü anma konseri



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, "İnatla dinlemezseniz sevemezsiniz. Bir kere sevdiğiniz zaman da vazgeçemezsiniz." diyen, CSO konserlerine büyük ilgisi ve müzik tutkusu ile bilinen Türkiye’nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü özel bir konserle anacak.

CSO'da uzun yıllar müzik direktörlüğü yapan, Orkestraya büyük emek veren duayen Şef Rengim Gökmen yönetiminde 23 Aralık’ta CSO ADA ANKARA’da gerçekleşecek konserde; CSO sanatçılarından viyolensel dersi alan İnönü’ye ithafen Robert Schumann'ın La Minör tonundaki Viyolonsel Konçertosu seslendirilecek. Konserde, dünya çapında en önemli konser salonlarında, en saygın festivallerde yer almış genç yeteneğimiz çellist Dorukhan Doruk solit olarak yer alacak.

Konserin ikinci bölümünde ise Richard Wagner'in Nürnbergli Usta Şarkıcılar operasının, bestecinin yaratıları içerisinde bir şaheser olarak nitelendirilen üvertürü CSO yorumuyla dinleyiciyle buluşacak. Konser, Richard Strauss'un Viyana Valsi’nin ruhunu yansıtan Güllü Şövalye Süiti ile sona erecek.

Detaylı bilgi için “cso.gov.tr” adresi ziyaret edilebilir.