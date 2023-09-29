Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma vakti ne zaman?
İl il cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen bu mübarek günde cemaatle namaz kılmak için camilere akın edecek olan Müslümanlar öğle ezanı vaktini araştırıyor. İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il cuma namazı vakti saatleri...
29 Eylül Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Müslümanların haftalık bayramı olarak bilinen bu mübarek günde camilere akın edecek olanlar 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat namaz kılacak. 81 ile göre farklılık gösteren Cuma namazı vakitleri, farz ibadetini camide eda etmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, 29 Eylül 2023 namazı vakitleri hakkında detaylar...
29 EYLÜL 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 22 Eylül Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.
29 EYLÜL 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 29 Eylül Cuma namazı saat 12.44'de kılınacak.
29 EYLÜL 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 29 Eylül Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
29 EYLÜL 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 29 Eylül Cuma namazı saat 12.59'da kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.