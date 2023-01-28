Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın 'Türk Resminin Panoraması Sergisi"nin açılışına katıldı

DHA

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Başakşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında, 'İlklerden Güncele' başlığıyla düzenlediği Türk Resminin Panoraması Sergisi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Kalın "Son 150 yıllık tarihimizi, görsel bir sanat dalımız yani resim üzerinden okumak anlamaya çalışmak hem geçmişimizi hem bugünümüzü anlamlandırmak açısından da kıymetli bir faaliyet. Burayı gezerken 150 yıllık tarihimizin seyrini de görme imkanı olacak" dedi.





Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında gerçekleştirilen Türk Resminin Panoraması Sergisi ile 1850'li yıllardan bugüne Türk resminin zaman içindeki yolculuğu, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türk resminin yaklaşık 2 asırlık yolculuğunu konu alan ve 220 eserin bulunduğu sergide, birçok kurum arşivinde ve özel koleksiyonlarda yer alan belgeler de ilk kez sergilendi. Sergi açılışına Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

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