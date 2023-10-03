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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Cumhuriyet'in 100. yılında İlyun Bürkev'den Avrupa turnesi

        Cumhuriyet'in 100. yılında İlyun Bürkev'den Avrupa turnesi

        İlyun Bürkev, Berlin Konzerthaus'taki konserinde, ünlü şef Alexander Hülshoff yönetiminde Beethoven'ın 3 numaralı piyano konçertosunu yorumlayarak beğeni kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 10:07 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:07
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        Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa turnesi
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        İlyun Bürkev Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirdiği Almanya turnesi kapsamında müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

        Bürkev, Berlin Konzerthaus'taki konserinde, Klassische Philharmonie Bonn eşliğinde, ünlü şef Alexander Hülshoff yönetiminde Beethoven'ın 3 numaralı piyano konçertosunu yorumladı.

        Genç ismin Almanya turnesi, 25 Eylül-24 Ekim tarihleri arasında sırasıyla Bielefeld'de Rudolf-Oetker-Halle, Hamburg'da Laeiszhalle, Hannover, Bonn, Stuttgart'da Liederhalle, Wiesbaden, Bremen'de Die Glocke Bremen, Karlsruhe'da Konzerthaus Karlsruhe, Nürnberg'de Meistersingerhalle Nürnberg konser salonlarında devam edecek.

        14 yaşındaki İlyun Bürkev, 24 Ekim’de Münih'teki efsanevi konser salonu Herkulessaal’da turne performansının finalini gerçekleştirecek.

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        #Cumhuriyetin 100. yılı
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