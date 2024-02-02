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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Cumhuriyet Tangoları' ayakta alkışlandı

        'Cumhuriyet Tangoları' ayakta alkışlandı

        Millî Reasürans Oda Orkestrası, İş Sanat iş birliği ile orkestra şefi Hakan Şensoy yönetiminde 31 Ocak'ta düzenlenen 'Cumhuriyet Tangoları' konserinde dinleyicilere benzersiz bir müzik şöleni sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 15:24 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:24
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        'Cumhuriyet Tangoları' ayakta alkışlandı
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        Türkiye’nin çok yönlü sürdürülebilir kalkınmasını odağına alan Millî Reasürans, kültür sanat alanındaki desteklerine devam ediyor. Bu amaçla 1996 yılında hiçbir kâr amacı gütmeden kurulan Millî Reasürans Oda Orkestrası (MROO), İş Sanat Konserleri 2023-2024 sezonu kapsamında “Cumhuriyet Tangoları” adlı konserini gerçekleştirdi. İş Sanat Konser Salonu'nda gerçekleşen konser, erken Cumhuriyet döneminin çok bilindik tangolarının yanında unutulmaya yüz tutmuş, sararmış nota defterlerinde kalmış ezgilerin gün yüzüne çıkmasına katkı sundu. Konseri izleyen müzikseverler, Erken Cumhuriyet’in heyecanının, cesaretinin ve ülküsünün müzikal yansımalarını kusursuz bir yorumla deneyimleme şansı buldu.

        Pandemi döneminde, İş Sanat aracılığı ile gerçekleşen online konserlerde defalarca dinleyiciyle buluşan MROO’nun Cumhuriyet’in 100. yılında, ülkemizin erken dönem tango bestecilerine saygı duruşu niteliğindeki konserinin müzik direktörlüğünü orkestra şefi Hakan Şensoy üstlendi.

        Eserlerin tümünün düzenlemelerini yapan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 1. şefi ve besteci Hasan Niyazi Tura’nın bu projeye özel olarak Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine bestelediği ve “Centennial-100. Yıl Tangosu” adını verdiği yeni bir enstrümantal tango da konserde seslendirildi.

        Bu özel repertuvarı, Hakan Şensoy yönetimindeki Millî Reasürans Oda Orkestrası eşliğinde İncesaz grubu solistlerinden Ezgi Köker, İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarından Teyfik Rodos, Bandoneon sanatçısı Tolga Salman, keman sanatçısı Rüstem Mustafa ve tanınmış piyano virtüözlerimizden Toros Can’dan oluşan tango tutkunu sanatçılar icra etti. Konserde icra edilen altı tangoya Utku Küley & İris Küley ve Avrupa Şampiyonu çift Batuhan Boy& Nida İnceoğlu’ndan oluşan dans çiftlerinin eşliği, ilgi ile izlendi.

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        #İş Sanat
        #Milli Reasürans Oda Orkestrası
        #Cumhuriyet Tangoları
        #konser

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