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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Kadın Yazar

        'Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Kadın Yazar' bir kitapta buluştu

        Türkiye'nin farklı kesimlerini temsil eden kadın edebiyatçılar, gazeteciler, akademisyenler, aktivistler, iş insanları ve siyasetçiler bir araya getiren 'KADINLARIN YÜZÜ - Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Kadın Yazar' Son Sayfa Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:39
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        Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Kadın Yazar
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        'KADINLARIN YÜZÜ - Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Kadın Yazar' adlı kitap Son Sayfa Yayınları etiketiyle 29 Ekim’den itibaren raflardaki yerini aldı. Öykü, deneme ve fikir yazılarından oluşan "KADINLARIN YÜZÜ" için Türkiye’nin farklı kesimlerini temsil eden kadın edebiyatçılar, gazeteciler, akademisyenler, aktivistler, iş insanları ve siyasetçiler bir araya geldi.

        Yazar-akademisyen Nevin Arvas'ın proje koordinatörlüğünü yürüttüğü ve editörlüğü yazar Derya Erkenci tarafından gerçekleştirilen kitapta cumhuriyetin 100. Yılına gönderme yapılarak 100 kadın yazar ve yazdıkları 100 metin yer alıyor. Coğrafyamızın kadınlık hâllerinin panoramasını sunan KADINLARIN YÜZÜ’ndeki yazılar; edebi öykülerden kişisel deneyimlere, hayat hikâyelerinden günlük siyasete, kadınların toplumsal hayatta varoluş mücadelesinden başarı öykülerine, cumhuriyet vurgusundan hakların savunulması konularına doğru uzanıyor.

        Çoğunluğu değerli yazarların edebi öykülerinden oluşan ve denemeler, öz yaşam öyküleri, makalelerle desteklenen KADINLARIN YÜZÜ; geniş bir yelpazede erkek egemen toplum, kadının mağduriyeti, cinsiyetçilik, toplumsal eşitsizlik, feminizm, aile içindeki kadın, özgürlüklerin kısıtlanması, ahlakçı bakış açıları, taciz ve cinayet gibi kadın sorunun can alıcı konularını derinlemesine irdelerken kadınların cesurca kaleme aldığı metinleriyle dikkat çekiyor.

        Yayın koordinatörlüğü Hüseyin Çalışkaner tarafından yapılan ve genel yayın yönetmenliği Ahmet Budak tarafından üstlenilen 'KADINLARIN YÜZÜ - Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Kadın Yazar' kitabının kapağında Türkiye’nin önemli ressamlarından Barış Sarıbaş’ın bir tablosu yer aldı. Kitabın kapak ve tanıtım filmi tasarımı Cenk Çalış, sayfa tasarımı ise Atiye Yaprak tarafından gerçekleştirildi.

        'KADINLARIN YÜZÜ' kitapçılardan ve online kitap satan sitelerden edinilebiliyor.

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        #Cumhuriyet
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