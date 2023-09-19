Cumhuriyetin 100. yılında 'Bu Memleket Bizim'

Cumhuriyetin 100. yılında 'Bu Memleket Bizim'

Cumhuriyetin 100. yılında 'Bu Memleket Bizim' İstanbul Büyükşehir BelediyesiŞehir Tiyatroları, Cumhuriyetimizin 100. yılında 'Bu Memleket Bizim' isimli oyunuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce seyirciye duygu dolu anlar yaşattı.

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 300’ün üzerinde oyuncusunun, 20 kişilik dans ekibinin, Şehir Tiyatrosu Orkestrası’nın sahnede olduğu 'Bu Memleket Bizim' oyunda, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran 9 bin seyirci, Milli Mücadele döneminden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna dek süren Türk tarihine tanıklık etti.

Şehir Tiyatroları’nın bütün yaz boyunca sanatçı ve teknik ekibin üzerinde çalıştığı, 'Bu Memleket Bizim', Cumhuriyetin 100. yılında ortak bir duyguyu ve ortak bir maziyi paylaşan binlerce seyircinin tek yürek olmasını sağladı.

Oyunun sonunda sahnedeki sanatçılar, orkestra ve Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce seyirci hep beraber İzmir Marşı’nı söyledi.

Hafızalardan Silinmeyecek Bir Oyun “Bu Memleket Bizim”

'Bu Memleket Bizim' oyunun için, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk isimli eseri başta olmak üzere, Nazım Hikmet, Erol Toy, İsmet Küntay, Samim Kocagöz, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun metinlerinden yararlanıldı.

Şehir Tiyatroları Dramaturji Birimi döneme ait bütün materyalleri tarayarak, oyunun araştırma, dokümantasyon ve proje tasarımını yaptı.

'Bu Memleket Bizim' alanının önde gelen dört yönetmeni olan Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir tarafından kurgulanarak sahneye taşındı.