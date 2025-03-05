Cumhuriyet’in 'sekiz' öncü kadını sanatla buluşuyor

"Sekiz – Cumhuriyet Tarihi Öncü Türk Kadınları Sergisi", 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve haftası kapsamında, Üsküdar Nevmekan Sahil Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı Ceyda Erinç, bu sergide Cumhuriyet tarihinin sekiz öncü kadınını kendi yüzünde yeniden şekillendirerek geçmiş ve geleceğin ortak sesini sanat aracılığıyla duyuruyor.

KADININ GÜCÜ VE SANATIN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİSİ

Kadın, geçmişin aynasında geleceği gören bir ışıktır. Afife Jale'nin sahnesinde yankılanan cesareti, Cahide Sonku'nun sinemada açtığı yollar, Keriman Halis'in zarafetiyle dünyaya duyurduğu kudreti, Mihri Müşfik'in fırçasından taşan devrimci ruhu, Suat Derviş'in kelimelerle işlediği hakikati, Sabiha Gökçen'in gökyüzüne yazdığı özgürlüğü, Seniha Sami'nin tarihe ışık tutan çalışmaları ve Süreyya Ağaoğlu'nun hukuku adaletle yoğuran dirayeti bu sergide sanatçının yüzünde buluşuyor.

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Sanatçının yüzü, onların yüzüyle birleşirken, her bir fırça darbesi şu güçlü mesajı fısıldıyor: "Ben senim. Sen de ben olabilirsin."

Eserleri seslendirenler arasında başta Hande Ataizi'de olmak üzere, sahne sanatları, tıp, edebiyat gibi alanlardan da pek çok isim bulunmakta.

Ayrıca eserlerin satışından elde edilecek gelirden Genç İnciler derneğine de katkı sağlanacak olan sergi 8 Mart-8 Nisan tarihleri arasında Nevmekan Sahil Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

CEYDA ERİNÇ KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da doğan sanatçı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Ana Dalından derece ile mezun olmuş, yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve halen Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde doktora eğitimini sürdürmektedir. Türkiye'nin en önemli ressamlarından Bahri Genç ile çalışmalarına devam eden Erinç, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda karma sergiye katılmıştır. Cumhuriyetin 100. yılı onuruna yaptığı 2023 tarihli Atatürk Portresi, özel davet ile Miami Türk Başkonsolosluğu ve Florida Üniversitesi'nde sergilenmiştir.