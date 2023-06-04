Olta balıkçılığının çok sıkıntılı bir konu olduğuna işaret eden Türkmen, şunları söyledi: "Denize bırakılan 10 gramlık oltadaki kurşun, yüzlerce, binlerce balığın daha larva döneminde ölümüne sebep oluyor. Hatta balıkların kaslarında biriken bu kurşunlar, ne yazık ki soframıza geliyor ve kanserojen madde oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre her geçen gün kanser vakaları artıyor. Sebeplerinden birisi de budur. Bu konuya dikkat etmek ve daha özenli davranma adına Dünya Çevre Günü'nü fırsat bilerek bunları vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Olta balıkçılığındaki kurşunlarla aslında tabiri caizse, oltalarla denize saldığımız kurşunlarla, 'ayağımıza kurşun sıkıyoruz' desek yeridir. Dikkat etmemiz lazım."