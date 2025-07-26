Datça'da 'Estetik & İçgüdü' sergisi

Sanatçı Sema Boyancı’nın yeni sergisi “Estetik ve İçgüdü”, 1 Ağustos'a kadar Eski Datça’daki sanat alanı Maison Magi’de izleyiciyle buluşuyor. Sanatçının son dönem üretimlerinden oluşan sergi, estetik algılar ile içgüdüsel yaratım süreçleri arasında düşündürücü bir bağ kuruyor.

Sergi, Boyancı’nın gündelik hayattaki estetik anlayışları keşfe çıkan gözlemlerini ortaya koyuyor. Ev içi objelerden tekstil detaylarına, dantellerden boncuklara uzanan görsel anlatımıyla sanatçı, güzellik arayışının içten ve derin kaynaklardan beslendiğini vurguluyor.

“Estetik ve İçgüdü”, sanatın sadece elit çevrelere değil, sıradan hayatın içindeki formlara da ait olduğunu savunuyor. Boyancı, bu yaklaşımıyla Fluxus hareketine yakın bir duruş sergilerken, odağını estetikten çok, kültürel hafızaya ve otantik deneyimlere çeviriyor.

Geleneksel güzellik anlayışlarının dışına çıkan sergi; izleyiciyi sezgisel imgeler, gündelik hayatın sahici parçaları ve kültürel semboller aracılığıyla düşünsel bir yolculuğa davet ediyor.