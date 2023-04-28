Dayanışmanın 100’ü Müze Gazhane'de

6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için felaketin ilk gününden beri bölgede çalışmalar yürüten yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, kooperatiflerin ve gönüllülerin depremzedelere yönelik dayanışma faaliyetlerini sürdürülebilir kılmayı amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, “Demokrasi Yüzyılı” kapsamında yeni bir projeye daha imza atıyor. İhtiyaç Haritası ve Afet Platformu paydaşlığında, İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı iş birliğinde halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek “Dayanışmanın 100’ü” projesi, 29-30 Nisan’da Müze Gazhane’de! Proje kapsamında, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan gelen yerel üreticilerin yörelerine ait ürünlerin satışı, STK’ların deprem bölgesindeki deneyimlerini aktaracakları söyleşiler, paneller ve konserler gerçekleşecek.
Adamlar, OZBİ, Jülide Özçelik, Paptircem sahnede!
İBB Kültür, İhtiyaç Haritası ve Afet Platformu paydaşlığında gerçekleşecek “Dayanışmanın 100’ü” projesi gün boyu sürecek etkinliklerin ardından akşam da konserlerle devam edecek. İki gün sürecek ve saat 19.30’da başlayacak konserlerde, 29 Nisan Cumartesi günü Paptircem ve konukları Can Ozan, Selin Sümbültepe, Batu Akdeniz, Egemen Akkol, Nova Norda, Süh.eyl’in ardından Adamlar sahne alacak. 30 Nisan Pazar günü ise Jülide Özçelik ve konukları Mert Fırat, Zuhal Olcay, Özge Fışkın’ın ardından da OZBİ İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.
STK’lar ve yerel üreticiler stant açacak
“Dayanışmanın 100’ü” projesi, bölgede sağlık, barınma, psikolojik destek, eğitim, kültür-sanat, hayvan bakımı gibi alanlarda iki ayı aşkın süredir çalışmalar yürüten STK’ların, kooperatiflerin ve gönüllülerin bundan sonra da yardım ve dayanışma faaliyetlerine devam edebilmesi için İBB Kültür çatısı altında başladı. Müze Gazhane’de, TEGV, AÇEV, ALİKEV, SEVKAR, INOGAR, KEDV, WHR, İhtiyaç Haritası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Vakfı, Hatay Deprem Dayanışması, İstanbul Gönüllüleri, Türk Hemşireler Derneği, Mor Dayanışma, Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Gülmek İyileştirir Derneği, Kadın Savunması ve Nirengi Derneği’nin de aralarında bulunduğu STK’lar ile Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan gelen yerel üreticilerin stantları yer alacak. STK’lar açtıkları stantlarda bağış toplayabilecek, deprem bölgesinden üreticiler yöreye ait ürünlerinin satışını yapabilecek.
Paneller “Dayanışmanın 100’ü”nde
Proje kapsamında iki gün boyunca düzenlenecek paneller yine ücretsiz olarak İstanbulluları pek çok konuda bilgilendirecek. Dayanışmanın sahadaki yüzleri, psikososyal destek, kadın dayanışması, kültürel miras, afette sağlık politikaları gibi çeşitli başlıklardaki panellere tüm İstanbullular davetli.
Dayanışmaya ortak olmak isteyen İstanbullular “Dayanışmanın 100’ü” projesinin detaylarına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.
PROGRAM
29 NİSAN, CUMARTESİ
ETKİNLİK: PANEL SERİSİ
YER: İKLİM MÜZESİ 2
13.00 – 13.45
Gastronomi Hikayeleri
Refika Birgül - Yemek Yazarı, Youtuber, TV Programcısı
Jale Balcı- Yeniden Antakya Platformu Danışma Kurulu Üyesi, Gastronomiden Sorumlu Şef
Anna Maria Beylünioğlu Atlı – Koç Üniversitesi öğretim görevlisi
14.00 – 15.00
Afet Bölgesinde Dayanışma
Nazlı Enif Dipşar – İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı
Perihan Yücel – İstanbul Vakfı Başkanı
Taner Çetin – İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı
İstanbul Gönüllüleri
Hatay Deprem Dayanışması
15.00 – 15.45
Dayanışmanın Sivil Yüzleri
Itır Erhart – Açık Açık Derneği
Dr. Ali Ercan Özgür – İhtiyaç Haritası
Gürkan Korkmaz – Ali İsmail Korkmaz Vakfı
Mert Fırat – İhtiyaç Haritası
16.00 – 17.00
Şeffaf & Hesapverebilir Dayanışma
Gökçen Müftüoğlu – Mazars Denge
Ekin Al – Onarım Atölyesi
Evren Aydoğan – İhtiyaç Haritası
17.15 – 18.15
Afette Sağlık Politikaları
Hakan Yılmaztürk Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürü
Dr. Ertuğrul Oruç – Türk Tabipler Birliği
Gurbet Aslan – Türk Hemşireler Derneği
Türk Eczacılar Birliği
Türkiye Psikiyatri Derneği
ETKİNLİK ADI: ATÖLYE
YER: T ATÖLYE SALONU
14.00 – Maske Tasarım Atölyesi
15.00 – Kağıt Kukla Atölyesi
ETKİNLİK ADI: KONSER
YER: MÜZE GAZHANE MEYDAN
19.30
Paptircem ve Konukları: Can Ozan, Selin Sümbültepe, Batu Akdeniz, Egemen Akkol, Nova Norda, Süh.eyl.
20.30
Adamlar
30 NİSAN, PAZAR
ETKİNLİK: PANEL SERİSİ
YER: İKLİM MÜZESİ 2
12.00 – 13.00
Kayıp Miras: Mimari ve Kültürel Yaşamın Gündelik Hayata Yansıması
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel
Tuğçe Tezer- Dr. Öğr. Üyesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mustafa Özçelik – Hatay Mimarlar Odası Başkanı
Yusuf Kenan Yurttagül – Antakya Kültürel Mirası Koruma Derneği Başkanı
13.15 – 14.15
Ekosistemin İzinde: Kültür Sanat Paydaşlarının Analizi ve İhtiyaçları
Volkan Aslan – İBB Kültür Dairesi Başkanı
Cenk Dostverdi – Oyuncular Sendikası
Özgür Balcı – FilmKoop
Yeşim Özsoy – Tiyatro Kooperatifi
14.15 – 15.15
Afet Bölgesinde Kadın Dayanışması
Nazlı Enif Dipşar – İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı
Mor Dayanışma
Kadın Savunması
Afet İçin Feminist Dayanışma
Konuşmamız Gerek Derneği
15.15 – 16.00
Dayanışmanın Psikososyal Destek Yüzleri
Esra Arslan – İhtiyaç Haritası
Beyza Bilal – Maya Vakfı
Ayten Zara – World Human Relief (WHR)
İdil Türkmen Ayaydınlı – Nirengi Derneği
Berçem Göktürk – Türk Psikologları Derneği
Suat Özçağdaş – Sosyal İnovasyon Merkezi
16.15 – 17.00
Dayanışmanın Sahadaki Yüzleri
Bahadır Teke – Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Ahmet Türker – Çorbada Tuzun Olsun (ÇOTUN)
Nil Tibukoğlu – Temel İhtiyaç Derneği (TİDER)
Ercüment Arabacı – NEF Vakfı
Mehmet Sarıca – İhtiyaç Haritası/INOGAR
ETKİNLİK ADI: ATÖLYE
YER: T ATÖLYE SALONU
14.00 – Dürbün Tasarım Atölyesi
15.00 – Kağıt Kukla Atölyesi
ETKİNLİK: KONSER
YER: MÜZE GAZHANE MEYDAN
19.00
Jülide Özçelik ve Konukları: Zuhal Olcay, Özge Fışkın ve Mert Fırat
20.30
OZBİ
YORUMLAR