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Dayanışmanın 100’ü Müze Gazhane'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı İhtiyaç Haritası ve Afet Platformu paydaşlığında 29-30 Nisan'da Müze Gazhane'de gerçekleştirilecek olan Dayanışmanı 100'ü etkinliğinde bir yanda Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan gelen yerel üreticilerin yörelerine ait ürünler satılırken Adamlar, OZBİ, Jülide Özçelik, Paptircem gibi sanatçı ve gruplar sahne alacak.

Dayanışmanın 100’ü Müze Gazhane'de
HABERTURK.COM

6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için felaketin ilk gününden beri bölgede çalışmalar yürüten yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, kooperatiflerin ve gönüllülerin depremzedelere yönelik dayanışma faaliyetlerini sürdürülebilir kılmayı amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, “Demokrasi Yüzyılı” kapsamında yeni bir projeye daha imza atıyor. İhtiyaç Haritası ve Afet Platformu paydaşlığında, İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı iş birliğinde halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek “Dayanışmanın 100’ü” projesi, 29-30 Nisan’da Müze Gazhane’de! Proje kapsamında, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan gelen yerel üreticilerin yörelerine ait ürünlerin satışı, STK’ların deprem bölgesindeki deneyimlerini aktaracakları söyleşiler, paneller ve konserler gerçekleşecek.

Adamlar
Adamlar

Adamlar, OZBİ, Jülide Özçelik, Paptircem sahnede!

İBB Kültür, İhtiyaç Haritası ve Afet Platformu paydaşlığında gerçekleşecek “Dayanışmanın 100’ü” projesi gün boyu sürecek etkinliklerin ardından akşam da konserlerle devam edecek. İki gün sürecek ve saat 19.30’da başlayacak konserlerde, 29 Nisan Cumartesi günü Paptircem ve konukları Can Ozan, Selin Sümbültepe, Batu Akdeniz, Egemen Akkol, Nova Norda, Süh.eyl’in ardından Adamlar sahne alacak. 30 Nisan Pazar günü ise Jülide Özçelik ve konukları Mert Fırat, Zuhal Olcay, Özge Fışkın’ın ardından da OZBİ İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Mert Fırat
Mert Fırat

STK’lar ve yerel üreticiler stant açacak

“Dayanışmanın 100’ü” projesi, bölgede sağlık, barınma, psikolojik destek, eğitim, kültür-sanat, hayvan bakımı gibi alanlarda iki ayı aşkın süredir çalışmalar yürüten STK’ların, kooperatiflerin ve gönüllülerin bundan sonra da yardım ve dayanışma faaliyetlerine devam edebilmesi için İBB Kültür çatısı altında başladı. Müze Gazhane’de, TEGV, AÇEV, ALİKEV, SEVKAR, INOGAR, KEDV, WHR, İhtiyaç Haritası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Vakfı, Hatay Deprem Dayanışması, İstanbul Gönüllüleri, Türk Hemşireler Derneği, Mor Dayanışma, Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Gülmek İyileştirir Derneği, Kadın Savunması ve Nirengi Derneği’nin de aralarında bulunduğu STK’lar ile Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan gelen yerel üreticilerin stantları yer alacak. STK’lar açtıkları stantlarda bağış toplayabilecek, deprem bölgesinden üreticiler yöreye ait ürünlerinin satışını yapabilecek.

Paneller “Dayanışmanın 100’ü”nde

Proje kapsamında iki gün boyunca düzenlenecek paneller yine ücretsiz olarak İstanbulluları pek çok konuda bilgilendirecek. Dayanışmanın sahadaki yüzleri, psikososyal destek, kadın dayanışması, kültürel miras, afette sağlık politikaları gibi çeşitli başlıklardaki panellere tüm İstanbullular davetli.
Dayanışmaya ortak olmak isteyen İstanbullular “Dayanışmanın 100’ü” projesinin detaylarına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.

PROGRAM

29 NİSAN, CUMARTESİ

Paptircem
Paptircem

ETKİNLİK: PANEL SERİSİ

YER: İKLİM MÜZESİ 2

13.00 – 13.45

Gastronomi Hikayeleri

Refika Birgül - Yemek Yazarı, Youtuber, TV Programcısı

Jale Balcı- Yeniden Antakya Platformu Danışma Kurulu Üyesi, Gastronomiden Sorumlu Şef

Anna Maria Beylünioğlu Atlı – Koç Üniversitesi öğretim görevlisi

14.00 – 15.00

Afet Bölgesinde Dayanışma

Nazlı Enif Dipşar – İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

Perihan Yücel – İstanbul Vakfı Başkanı

Taner Çetin – İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı

İstanbul Gönüllüleri

Hatay Deprem Dayanışması

15.00 – 15.45

Dayanışmanın Sivil Yüzleri

Itır Erhart – Açık Açık Derneği

Dr. Ali Ercan Özgür – İhtiyaç Haritası

Gürkan Korkmaz – Ali İsmail Korkmaz Vakfı

Mert Fırat – İhtiyaç Haritası

16.00 – 17.00

Şeffaf & Hesapverebilir Dayanışma

Gökçen Müftüoğlu – Mazars Denge

Ekin Al – Onarım Atölyesi

Evren Aydoğan – İhtiyaç Haritası

17.15 – 18.15

Afette Sağlık Politikaları

Hakan Yılmaztürk Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürü

Dr. Ertuğrul Oruç – Türk Tabipler Birliği

Gurbet Aslan – Türk Hemşireler Derneği

Türk Eczacılar Birliği

Türkiye Psikiyatri Derneği

ETKİNLİK ADI: ATÖLYE

YER: T ATÖLYE SALONU

14.00 – Maske Tasarım Atölyesi

15.00 – Kağıt Kukla Atölyesi


ETKİNLİK ADI: KONSER

YER: MÜZE GAZHANE MEYDAN

19.30

Paptircem ve Konukları: Can Ozan, Selin Sümbültepe, Batu Akdeniz, Egemen Akkol, Nova Norda, Süh.eyl.

20.30

Adamlar

30 NİSAN, PAZAR

J&uuml;lide &Ouml;z&ccedil;elik
Jülide Özçelik

ETKİNLİK: PANEL SERİSİ

YER: İKLİM MÜZESİ 2

12.00 – 13.00

Kayıp Miras: Mimari ve Kültürel Yaşamın Gündelik Hayata Yansıması

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel

Tuğçe Tezer- Dr. Öğr. Üyesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mustafa Özçelik – Hatay Mimarlar Odası Başkanı

Yusuf Kenan Yurttagül – Antakya Kültürel Mirası Koruma Derneği Başkanı

13.15 – 14.15

Ekosistemin İzinde: Kültür Sanat Paydaşlarının Analizi ve İhtiyaçları

Volkan Aslan – İBB Kültür Dairesi Başkanı

Cenk Dostverdi – Oyuncular Sendikası

Özgür Balcı – FilmKoop

Yeşim Özsoy – Tiyatro Kooperatifi

14.15 – 15.15

Afet Bölgesinde Kadın Dayanışması

Nazlı Enif Dipşar – İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

Mor Dayanışma

Kadın Savunması

Afet İçin Feminist Dayanışma

Konuşmamız Gerek Derneği

15.15 – 16.00

Dayanışmanın Psikososyal Destek Yüzleri

Esra Arslan – İhtiyaç Haritası

Beyza Bilal – Maya Vakfı

Ayten Zara – World Human Relief (WHR)

İdil Türkmen Ayaydınlı – Nirengi Derneği

Berçem Göktürk – Türk Psikologları Derneği

Suat Özçağdaş – Sosyal İnovasyon Merkezi

16.15 – 17.00

Dayanışmanın Sahadaki Yüzleri

Bahadır Teke – Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)

Ahmet Türker – Çorbada Tuzun Olsun (ÇOTUN)

Nil Tibukoğlu – Temel İhtiyaç Derneği (TİDER)

Ercüment Arabacı – NEF Vakfı

Mehmet Sarıca – İhtiyaç Haritası/INOGAR

ETKİNLİK ADI: ATÖLYE

YER: T ATÖLYE SALONU

14.00 – Dürbün Tasarım Atölyesi

15.00 – Kağıt Kukla Atölyesi

ETKİNLİK: KONSER

YER: MÜZE GAZHANE MEYDAN

19.00

Jülide Özçelik ve Konukları: Zuhal Olcay, Özge Fışkın ve Mert Fırat

20.30

OZBİ

OZBİ
OZBİ

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