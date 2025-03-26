Dee Dee Bridgewater AKM'ye geliyor

Kırk yılı aşan kariyeri boyunca caz müziğinin en saygın isimlerinden biri haline gelen Dee Dee Bridgewater, klasiklere kattığı özgün dokunuşlarla ve zamansız yorumlarıyla tanınıyor. Bridgewater, Big Band, Quartet ve Grammy ödüllü piyanist Bill Charlap ile gerçekleştirdiği özel performanslarla dünya çapında turnelerine devam ederken, 6 Nisan'da AKM, 7 Nisan'da ise CSO Ada Ankara sahnelerinde unutulmaz iki konser vermeye hazırlanıyor. Ünlü sanatçıya sahnede; Miki Hayama (Piyano), Rosa Brunello (Bass) ve Shirazette Tinnin (Davul) eşlik edecek. Kendi diskografisinden en sevilen parçaları, caz klasiklerine getirdiği benzersiz yorumları ve etkileyici sahne enerjisiyle müzikseverlere unutulmaz bir gece sunacak.

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Dee Dee Bridgewater hakkında

Üç Grammy ödülü sahibi sanatçı en son Eleanora Fagan (1915-1959): To Billie With Love From Dee Dee albümüyle En İyi Caz Vokal Albümü dalında Grammy kazandı. Profesyonel kariyerine efsanevi Thad Jones/Mel Lewis Big Band ile adım atan Bridgewater, 70’li yıllarda Max Roach, Sonny Rollins, Dexter Gordon ve Dizzy Gillespie gibi caz devleriyle aynı sahneyi paylaştı. 1980’lerde pop müziğe yöneldikten sonra Paris’e taşınarak cazın köklerine dönüş yaptı ve çıkardığı albümlerle büyük yankı uyandırdı. Ella Fitzgerald’a adadığı iki Grammy ödüllü Dear Ella albümü sanatçının en beğenilen çalışmalarından biri oldu.