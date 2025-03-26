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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Dee Dee Bridgewater AKM'ye geliyor

        Dee Dee Bridgewater AKM'ye geliyor

        Grammy ve Tony ödüllü caz efsanesi Dee Dee Bridgewater, büyüleyici sesi ve sahne enerjisiyle 6 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde, 7 Nisan'da ise CSO Ada Ankara sahnelerinde müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 00:37 Güncelleme: 26.03.2025 - 00:37
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        Dee Dee Bridgewater AKM'ye geliyor
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        Kırk yılı aşan kariyeri boyunca caz müziğinin en saygın isimlerinden biri haline gelen Dee Dee Bridgewater, klasiklere kattığı özgün dokunuşlarla ve zamansız yorumlarıyla tanınıyor. Bridgewater, Big Band, Quartet ve Grammy ödüllü piyanist Bill Charlap ile gerçekleştirdiği özel performanslarla dünya çapında turnelerine devam ederken, 6 Nisan'da AKM, 7 Nisan'da ise CSO Ada Ankara sahnelerinde unutulmaz iki konser vermeye hazırlanıyor. Ünlü sanatçıya sahnede; Miki Hayama (Piyano), Rosa Brunello (Bass) ve Shirazette Tinnin (Davul) eşlik edecek. Kendi diskografisinden en sevilen parçaları, caz klasiklerine getirdiği benzersiz yorumları ve etkileyici sahne enerjisiyle müzikseverlere unutulmaz bir gece sunacak.

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        Dee Dee Bridgewater hakkında

        Üç Grammy ödülü sahibi sanatçı en son Eleanora Fagan (1915-1959): To Billie With Love From Dee Dee albümüyle En İyi Caz Vokal Albümü dalında Grammy kazandı. Profesyonel kariyerine efsanevi Thad Jones/Mel Lewis Big Band ile adım atan Bridgewater, 70’li yıllarda Max Roach, Sonny Rollins, Dexter Gordon ve Dizzy Gillespie gibi caz devleriyle aynı sahneyi paylaştı. 1980’lerde pop müziğe yöneldikten sonra Paris’e taşınarak cazın köklerine dönüş yaptı ve çıkardığı albümlerle büyük yankı uyandırdı. Ella Fitzgerald’a adadığı iki Grammy ödüllü Dear Ella albümü sanatçının en beğenilen çalışmalarından biri oldu.

        Cazın yanı sıra müzikal tiyatrodaki başarısıyla da dikkat çeken Bridgewater, 1975 yılında Broadway’in kült yapımı The Wiz müzikalindeki “Glinda” rolüyle Tony Ödülü kazandı. Off-Broadway’de sahne aldığı Lady Day müzikalinde Billie Holiday’i canlandırarak Laurence Olivier En İyi Müzikal Kadın Oyuncu Ödülü’ne aday gösterildi.

        Müziğin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de aktif bir rol üstlenen sanatçı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) İyi Niyet Elçisi olarak dünya çapında açlıkla mücadeleye destek veriyor. 2017’de Kennedy Center’da NEA Jazz Masters Fellows Ödülü’ne layık görülen Bridgewater, caz dünyasındaki eşsiz mirasını sürdürmeye devam ediyor.

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        #Dee Dee Bridgewater
        #AKM
        #Atatürk Kültür Merkezi
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