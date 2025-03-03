Dengin Ceyhan'dan "Piyano’nun Kadınları” konseri

Piyanist Dengin Ceyhan, 7 Mart Cuma akşamı All Saints Moda Kilisesi’nde, klasik müziğin en değerli kadın bestecilerinin eserlerini seslendireceği özel bir konser sunuyor. “Piyano’nun Kadınları” başlıklı bu konser, kadın bestecilerin tarih boyunca müzik dünyasına yaptığı katkıları onurlandırmak amacıyla düzenleniyor. Ceyhan, konseriyle kadın bestecilerin eserlerini yeniden keşfetmeyi ve bu eserlerin unutulmaz izlerini dinleyicilere aktarmayı hedefliyor.

Konserle, klasik müzik dünyasında kadınların görünürlüğünü artırmayı, unutulmuş ya da hak ettiği değeri görmeyen eserleri yeniden gündeme taşımayı amaçladığını belirten Ceyhan şunları söylüyor: “Kadın bestecilerin tarih boyunca yaşadıkları zorluklar, seslerini duyurabilme mücadelesi ve bu yolda yarattıkları eserler, büyük bir ilham kaynağı. Bu konserle, müzikseverlere sadece güzel bir gece değil, aynı zamanda kadınların sanat dünyasına kattığı değerleri keşfetme fırsatı sunmak istiyorum.”

Konserde, kadın bestecilerin piyano eserlerinden oluşan zengin bir repertuar dinleyicileri bekliyor.