Denzi'den yeni tekli Genç sanatçı Denzi'nin bugüne kadar yayınladığı en melodik şarkısı olan 'Lüfen Beni Yanlış Anlama Ama' müzikseverlerle buluştu.

Frozen Clouds'un basçısı, Kum & Bedeviler'in gitaristi olarak tanınan genç sanatçı Denzi, 2019’dan bu yana sürdüralışmalarına bir yenisini ekledi. Denzi'nin bugüne kadar yayınladığı en melodik şarkısı olan 'Lüfen Beni Yanlış Anlama Ama' Universal Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

Şarkılarıyla kendisini tanımaya devam ettiğini söyleyen Denzi, "Bu şarkı yazın boğucu sıcağından bunalanları sevdiğini alıp uzaklara kaçmaya teşvik ediyor" diyor. Pozitif bir sound'la sevenleriyle bulaşan Denzi'nin yeni şarkısı tüm platformlarda yayında.