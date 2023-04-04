Depremzede çocuklar için konser

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6 Şubat tarihinde 11 şehirde yaşanan felaket sonrası yaralar sarılmaya devam ediliyor. Ünlü piyanist Dengin Ceyhan'ın 26 Nisan gecesi All Saint Moda Kilisesi’nde gerçekleşecek konserinin tüm gelirleri çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi'ne (ÇYDD) bağışlanacak.

Dengin Ceyhan, “Bir Antakyalı olarak yaşanan felaket sonrası büyük bir üzüntü içindeyim. Nefes almaya başladığım, ilk piyanoya dokunduğum, sokaklarında koşturduğum ve benim için dünyanın en güzel yeri olan bu şehir cehennemi yaşadı. Antakya’nın yeni bir sayfa açması için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız” dedi.

Dengin Ceyhan’ın birbirinden özel klasik parçalar yer alacağı destek gecesine katılmak isteyenler için biletler Biletinial’da satışa sunuluyor.