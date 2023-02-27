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Derviş Zaim’in şeni projesi olan 'Tavuri' belgeseli, ABD'nin prestijli belgesel ve kurmaca dışı film festivallerinden biri olarak kabul gören True-False Film Festivali’ne seçildi. Organizasyon, ABD'nin Columbia eyaletinde bulunan Missouri kentinde düzenleniyor.

Kurmaca harici sinema pratiğinin geliştirilmesi, altının çizilmesi ve yaygınlaştırılması amacını taşıyan festivalin 20’ncisi bu yıl 2 - 5 Mart arasında düzenlenecek. True-False Festivali’nde gerçekliğin temsil edilmesinde farklı ihtimalleri deneyen vizyoner sinemasal örneklerin sergilenmesi amaçlanıyor. Yarışma bölümü bulunmayan festivalde bu yıl tüm dünyadan otuz üç uzun metrajlı kurmaca olmayan, yaratıcı belgesel ve belgeselin gösterileceği belirtildi. True-False Film Festivali, her yıl başta sinemacı ve müzisyenler olmak üzere farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getirmesiyle de tanınıyor.

Derviş Zaim

Organizasyon süresince kentteki çeşitli iç ve dış mekanlar birlikte kullanılarak, dönüştürücü bir yaratıcı enerji oluşturulması hedefleniyor.

'Tavuri' belgeseli, Derviş Zaim'in daha önce gerçekleştirdiği filmlerinden konu, tür ve yaklaşım olarak farklılaşıyor. Zaim, yapıtında suç olgusuna ve suçluların dünyasına göz atıyor ve Tavuri (Şeytan) lakaplı efsane dolandırıcı Mustafa Serttaş'ı konu ediniyor. Çekimlere 2014'te başlanmış. Mustafa Serttaş’ın, Kıbrıs ve Londra'da vefatına kadar takip edilmesiyle hayatının son bölümünün belgeselde tespit edilmesi mümkün olmuş. Tavuri belgeseli, bir taraftan toplum, kötülük, suç, ceza süreçleri üzerine sorular sorarken, diğer taraftan kurmaca dışı sinemanın sınırları üzerine düşünmeyi amaçlıyor.