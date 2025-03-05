'Destanların Dansı' AKM'de

Destanların Dansı; Türk halklarının zengin kültürel mirasını müzik, dans ve tiyatro ile buluşturarak binlerce yıllık tarihi ve kültürü izleyicilere aktarıyor. Nuh Tufanı’ndan Dede Korkut’a, Sarı Gelin’den Tomris’e kadar birçok destanı ve kahramanı içeren performans, 9 Mart’ta Türk Telekom Opera Salonu’nda, tarih akışında görsel ve duygusal bir yolculuk sunacak.

Tarihi mirasımızı, Türk halklarının barındırdığı tarihi eserlerin ve tarihi yapıların önemini dünyaya anlatarak ülkemizde turizm potansiyelini artıran gösteri; gençlerimizi de Tomris Hatun, Alparslan ve Boğaçhan gibi destanları dilden dile günümüze kadar gelmesini sağlayan efsanelerle tanıştırarak kültürümüzü yeni nesle aktarmayı hedefliyor. Etkinliğin genel sanat yönetmenliğini Serhat Turak üstleniyor.