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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Çocuklara özel 'Fındıkkıran Balesi' gösterisi

        Çocuklara özel 'Fındıkkıran Balesi' gösterisi

        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Devlet Opera ve Balesi'nin düzenlediği, 'Fındıkkıran Balesi', ilk kez sadece çocuklar için özel olarak sahnelendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:50
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        Çocuklara özel 'Fındıkkıran Balesi'
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        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuklar, 'Fındıkkıran' balesini izleme fırsatı buldu.

        Çocuklar, hem bale eseri seyretmenin hem de yaşıtlarının sahne aldığı 'Fındıkkıran'ın dünyasına adım atmanın heyecanını yaşadı.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, bale sanatını çocuklara ve gençlere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla yürütülen bu tür etkinliklerin önemini vurguladı. Sağtürk, bale sanatının çocukların hayal gücünü ve estetik duygusunu geliştirdiğine dikkat çekti.

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        'Fındıkkıran Balesi', çocuklar için sadece bir eğlence olmanın yanı sıra, bale sanatıyla tanışma fırsatı sundu.

        Devlet Opera ve Balesi, Türkiye genelinde sanatın farklı dallarını toplumun her kesime olduğu gibi çocuklara ve gençlere de tanıtarak, kültürel zenginliklerimizi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

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        #Fındıkkıran
        #bale
        #Tan Sağtürk

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