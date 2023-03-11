Devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca hayatını kaybetti

Devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca yaşamını yitirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sarıca için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, "Ülkemizin kıymetli sanatçılarından piyanist ve eğitimci, devlet sanatçımız Ayşegül Sarıca'nın vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadesine yer verildi.
— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 11, 2023
Sanatçının ölüm haberini piyanist Fazıl Say şu sözlerle duyurdu:
"Değerli piyanist Ayşegül Sarıca’nın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Sevgiyle, saygıyla anıyorum. Işıklarda uyusun."
— Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 11, 2023
*Haberin görselleri AA ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından servis edilmiştir.
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