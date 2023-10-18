Devlet Tiyatrolarında oyunlar 3 gün yas süresince durdurulacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı İsrail'in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek 3 günlük Ulusal Yas süresince Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerinin durdurulduğunu açıkladı
Giriş: 18.10.2023 - 21:26 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:02
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrail'in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek 3 günlük Ulusal Yas süresince, Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerimiz durdurulmuştur