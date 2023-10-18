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        Haberler Kültür-Sanat Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Devlet Tiyatrolarında oyunlar 3 gün yas nedeniyle durduruldu

        Devlet Tiyatrolarında oyunlar 3 gün yas süresince durdurulacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı İsrail'in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek 3 günlük Ulusal Yas süresince Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerinin durdurulduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 21:26 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:02
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        Devlet tiyatrolarında 3 gün oyun yok
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        İsrail'in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek 3 günlük Ulusal Yas süresince, Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerimiz durdurulmuştur

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        #Devlet Tiyatroları
        #haberler
        #3 günlük yas
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