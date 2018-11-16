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Di Meo Takvimi 17. yılını Türkiye'de kutluyor

"Di Meo Vini ad Arte" Kültür Derneği projesi olan Di Meo Takvimi, 17. yılını Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi'nin uluslararası koordinasyon ve destekleriyle Türkiye'de kutlayacak

16.11.2018 - 18:54 | Güncelleme: AA

"Napoli'den İstanbul'a" başlıklı 2019 takviminin galası, uluslararası entelektüeller, akademisyenler, sanatçılar, kraliyet mensupları, ünlüler ve iş dünyası yöneticilerinden oluşan yaklaşık 700 misafirin katılımıyla yarın akşam gerçekleştirilecek.

İtalyan Temsilciler Meclisi tarafından “Made In Italy” mükemmellik elçisi seçilerek onurlandırılan Generoso Di Meo başkanlığındaki Association Di Meo Vini de Arte, 2019 yılında macera dolu bir yolculuk için İstanbul'u öneriyor.

İstanbul ile Napoli'yi buluşturan Di Meo Takvimi'nde, fotoğraf sanatçısı Massiamo Listri'nin, Hristiyanlık dönemi saraylarından ilk dönem İslam eserlerine uzanan bir rotada İstanbul'u yansıttığı fotoğrafları yer alıyor.

Takvimde Topkapı Sarayı, Kılıç Ali Paşa Camisi, İstanbul'daki eski İtalyan Konsolosluğu Palazzo di Venezia ve Yerebatan Sarnıcı gibi mekanların fotoğrafları yer alırken, her bir fotoğrafa, aralarında İlber Ortaylı, Rosita D'Amora, Dinko Fabris, Nedim Gürsel, Silvia Ronchey ve Carmine Romano'nun da bulunduğu isimlerce yazılmış makaleler eşlik ediyor.

"TÜRKİYE'NİN KATKISINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Daha önce Lizbon, Viyana, Moskova, Paris, Marakeş ve Londra'yı sayfalarına taşıyan Di Meo Takvimi, bu şehirlerin Napoli ile aralarındaki kültür ortaklıklarını öne çıkarıyor.

Basın toplantısında konuşan Generoso Di Meo, İstanbul'a gelmenin kendisi için çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Di Meo, yarın gerçekleştirilecek etkinlik için dünyanın her yerinden insanların geldiğini belirterek, "Tanıtım etkinliğinde Napoli ile İstanbul arasındaki köklü ilişkileri bir kez daha vurgulamak amacıyla yemeğiyle, müziğiyle, kültürüyle tam bir Osmanlı atmosferi oluşturacağız. Dünden beri gelen misafirlerimiz İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu. İstanbul'a büyük bir hayranlıkla bakıyorlar." diye konuştu.

Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Direktör Yardımcısı Ceyhan Aksoy da takvimin Türkiye'nin katkısına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Aksoy, Massiamo Listri'nin İstanbul'un iç mekanlarını fotoğrafladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 ay önce Generoso bize takvimden bahsettiğinde çok heyecanlandık. Bizim asıl faaliyet alanımız İstanbul'un ve Türkiye'nin en iyi şekilde tanıtılması. Misafirlerimiz arasında 40'tan fazla prens, prenses, kont, dük, düşes ve markiz var. Bunun dışında Avrupa'daki cemiyet hayatının ünlü isimleri de yarın takvimin tanıtım gecesinde bizimle olacak."

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