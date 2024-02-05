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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Dinamik Göz'ü 12 günde 40 bin kişi gördü

        'Dinamik Göz'ü 12 günde 40 bin kişi gördü

        Artİstanbul Feshane'nin, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Britanyalı Tate'in koleksiyonunu Türkiye'de ilk kez ağırladığı sergisi 'Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde'yi ilk 12 gününde 40 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:05
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        'Dinamik Göz'e 12 günde 40 bin kişi
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        Artİstanbul Feshane’nin, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Britanyalı Tate’in koleksiyonunu Türkiye’de ilk kez ağırladığı sergisi “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde”, ziyaretçi akınına uğruyor!

        İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla, İBB’nin ev sahipliğinde 23 Ocak’ta açılan sergi, ilk 12 gününde 40 bin kişi tarafından ziyaret edilerek rekor sayılabilecek bir ilgiye imza attı. Türkiye’de yerel yönetimler tarafından düzenlenen en büyük uluslararası sergi olma özelliğini taşıyan “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde”, 19 Mayıs’a kadar İstanbul’un kamusal alandaki en büyük kültür ve sanat mekânı Artİstanbul Feshane’de ziyaret edilebilir.

        “The Dynamic Eye: Beyond Op and Kinetic Art” / “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” sergisi, Alexander Calder, Frank Stella, Victor Vasarely, Lygia Clark, Liliane Lijn, Julio Le Parc, Jesus Rafael Soto, Kenneth Noland, Helio Oiticica gibi çok sayıda önemli sanatçının eserlerinden oluşan, çok disiplinli özel bir seçkiyi Artİstanbul Feshane’ye taşıyor. 21 ülkeden 57 sanatçının 95 eserinin yer aldığı serginin küratörlüğünü, Londra’daki dünyaca ünlü sanat müzesi Tate Modern’in Sergiler ve Uluslararası Sanat Küratörü Valentina Ravaglia üstleniyor.

        OPTİK ve KİNETİK SANAT HAKKINDA

        Optik ve kinetik sanat akımı, 1950 ve 1960’larda matematik, renk teorisi, algı psikolojisi ve fizyolojisinden ilham alarak ortaya çıktı. Optik sanat tekrarlayan formlar, geometrik şekiller ve göz alıcı renklerle hareket yanılsaması yaratmayı amaçlarken, Kinetik Sanat, motor ve hareketli parçalar kullanan hareket unsurları içermekte. Optik ve kinetik sanat, sanatın bir nesneden ziyade bir deneyim olması gerektiği fikrini rehber edinmiştir. Aralarında Bridget Riley, Jesus Rafael Soto ve Victor Vasarely gibi sanatçıların bulunduğu akımın savunucuları, seyirciyi sadece pasif bir izleyici olarak değil, zaman ve mekân içinde sanata angaje olan aktif bir katılımcı olarak ele almayı hedeflemiştir.

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        #Artİstanbul Feshane
        #Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde
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        #sergi

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