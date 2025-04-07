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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf 'Dışarısı Büyüyor' sergisi Büyükada'da

        'Dışarısı Büyüyor' sergisi Büyükada'da

        Görsel sanatçı Denef Huvaj'ın 'Dışarısı Büyüyor' başlıklı kişisel sergisi, İBB Kültür ve İBB Miras'ın ev sahipliğinde Büyükada Taş Mektep'te sanatseverlerle buluştu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 15:02 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:02
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        'Dışarısı Büyüyor' sergisi Büyükada'da
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        Modern toplum, hız ve tüketim üzerine inşa edilmiş bir yapıdır. Teknoloji, ulaşım araçları ve dijital iletişim, zamanı “kazanç” ve mekânı “geçici” bir değer haline getirirken, birey her geçen gün daha çok yer değiştiren ama aynı anda daha az hareket eden bir varlık halini almıştır. İnsan, çevresinde birikmiş beton yollar, motorlu araçlar ve dijital hız koridorlarının içinde yönünü kaybetmiş bir gezgine dönüşmüştür. Hâlbuki yürüyüş, bir araç ya da teknolojik yenilik gerektirmez; en yalın haliyle varoluşun kendisidir. İnsanlar yüzyıllardır yürüdüler: Kimi zaman bir araya gelerek toplumsal dayanışmayı ifade etmek için, kimi zaman kutsal bir yolun peşinde, kimi zaman da sadece zihni ve bedeni dinginleştirmek için. Yürümek, dışarının bir içeriden diğerine geçiş olduğu, adımların telaşla ölçüldüğü modern dünyada hem fiziksel hem de zihinsel bir özgürlük alanıdır.

        Yolun başlangıcından varışa, bir adımın ardında bıraktığı izlerden yön duygusunun yitimi ve yeniden kazanılmasına uzanan fotoğraflar, izleyiciyi sadece bir manzaranın değil, bir düşüncenin izinde gezdiriyor. Doğanın içinde kaybolan patikalar ve doğadan ayrı kaybolan insan, haç yollarını, izole edilmiş şehir sokaklarını her bir adımıyla yürümenin anlamkatmanı olarak sunuyor.

        Denef Huvaj’ın “Dışarısı Büyüyor” adlı sergisi, 7 Eylül'e kadar pazartesi günleri hariç her gün 09.00 – 18.00 saatleri arasında Taş Mektep’te ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

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        #Denef Huvaj
        #İBB Kültür
        #İBB Miras
        #büyükada
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