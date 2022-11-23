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Haberler Sağlık Doğum Kontrol Hapı Nedir, Nasıl Kullanılır? Doğum Kontrol Hapı İlişkiden Ne Kadar Önce Alınmalı?
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Doğum kontrol hapı nedir, nasıl kullanılır? Doğum kontrol hapı ilişkiden ne kadar önce alınmalı?

Doğum kontrol hapı, gebelik istenmediği durumlarda kullanılmaktadır. Genelde pek çok kadın tarafından gebeliği engellemek için kullanılmakta olan bu hapın düzenli ve doğru bir şekilde kullanılması büyük bir öneme sahiptir.

Doğum Kontrol Hapı Nedir, Nasıl Kullanılır? Doğum Kontrol Hapı İlişkiden Ne Kadar Önce Alınmalı?

Doğum Kontrol Hapı Nasıl Kullanılır?

Bu hapların 21 tane tabletten oluştuğu bilinmektedir. Bir ay içerisinde bu ilaçların düzenli olarak her gün kullanılması gerekmektedir. 7 gün boyunca ilacın alınmamasının nedeni ise kullanan kişinin regl olmasının sağlanmasıdır. 7 gün ara verildikten sonra yeniden 21 günlük bir tablete başlanması gerekmektedir. Fakat bu süreç boyunca hapın her gün kullanılmaması ve asla aksatılmaması gerekmektedir.

Eğer ilacın kullanımı unutulur ise cinsel ilişki esnasında kondom kullanılması önerilmektedir. Gebelik ihtimali yeniden oluşabildiğinden dolayı ilacın kesinlikle düzenli tüketilmesi gerekmektedir. Ancak ilacın aksatılması sağlık anlamında bir sorun oluşmasına neden olmamaktadır. Pek çok kişi tarafından merak edilen doğum kontrol hapı nasıl kullanılır sorusu genel anlamda bu şekilde cevaplandırılmaktadır.

Doğum Kontrol Hapı İlişkiden Ne Kadar Önce Alınmalı?

Düzenli bir şekilde kullanılması ve ilaç saatlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer doğru ve düzenli bir kullanım gerçekleştirilir ise neredeyse %99 oranında koruma sağlamaktadır. Her kadının hormonal dengesi farklı bir şekildedir. İlaç doğru bir şekilde kullanılır ise etkisi de kısa süre sonra oluşmaya başlamaktadır. Bu süreç içerisinde ilaç doğru kullanıldığı sürece gebelik oluşumu engellenmektedir. Ancak ilacın unutulduğu zaman içerisinde prezervatif kullanımı önerilmektedir.

Doğum kontrol hapı ilişkiden ne kadar önce alınmalı sorununa net bir cevap verilememektedir. Çünkü her kadının hormonal dengesi farklıdır. Ancak ilaç düzenli kullanılır ise etkisinin kısa sürede görülebildiği bilinmektedir.

Doğum Kontrol Hapının Etkisi Ne Zaman Başlar?

Genelde ilk kullanıldığı günden itibaren etkisini gösterdiği bilinmektedir. Fakat her insanın farklı durumları olabildiğinden dolayı bu nadiren değişim gösterebilmektedir. İlaçların düzenli, doğru ve saatinde kullanımı etkisini artırmaktadır. Eğer düzensiz kullanılır ise pek bir faydasının görülmediği bilinmektedir. Ayrıca kadınların çoğu tarafından ilaçların bırakılması ile ne zaman normale dönüleceği de merak edilmektedir. Bu noktada ilacın bırakılması ile birlikte kısa süre sonra kişi normal doğurganlık seviyesine ulaşabilmektedir.

İlk Kez Doğum Kontrol Hapı Kullanımı

Bazı kadınlar tarafından ilk kez kullanılacak olan bu hap, birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. İlk kez doğum kontrol hapı kullanımı adet döneminin ilk gününde gerçekleştirilmektedir. 21 gün boyunca ara vermeden kullanılması gerekmektedir. 21 gün bittikten sonra ise 7 gün ara verilmekte ve tekrar 21 günlük sürece girilmektedir. Eğer kutuda 28 hap bulunmaktaysa 28 gün boyunca ara verilmeden kullanılması gerekmektedir.

Adet Düzensizliği İçin Doğum Kontrol Hapı

Doğum kontrol hapları, kist oluşumunu engelleyen veya var olan kistler, küçülten bir etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra adet ve hormon düzenleme konusunda da etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle doğum kontrolü dışında bu amaçlar için de kullanımı gerçekleştirilmektedir. Ancak mutlaka uzman bir hekime danışarak kullanılması gerekmektedir. Böylelikle daha doğru bir kullanım gerçekleştirilmekte ve daha doğru bir süreç oluşturulmaktadır.

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