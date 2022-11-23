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Haberler Yaşam Kestane Nerede ve Hangi Bölgede Yetişir? Kestane Ağacı Hangi Bölgede Yetişir?
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Kestane nerede ve hangi bölgede yetişir? Kestane ağacı hangi bölgede yetişir?

Kestane ağacı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer almaktadır. Kış aylarının ise vazgeçilmezi olarak bilinmektedir. Kayıngiller ailesine ait olan bir ağaç türüdür.

Kestane Nerede ve Hangi Bölgede Yetişir? Kestane Ağacı Hangi Bölgede Yetişir?

Kestane Nerede Yetişir?

Ilıman iklimi seven bir yapısı bulunmaktadır. Bundan dolayı da kestane ağacının Türkiye’nin pek çok farklı noktasında yetiştirilebildiği gözlemlenmektedir. Özellikle de Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde sıkça yetiştirildiği bilinmektedir. Ancak en verimli biçimde Ege bölgesinde yetiştiği gözlemlenmektedir. Türkiye’de üretilen kestanenin yaklaşık %70’lik bir kısmının Ege’de yetiştirildiği bilinmektedir. Çünkü iklim şartları ve diğer koşullar açısından oldukça uygundur. Aynı zamanda bu bölgede de en çok Aydın ili ön planda yer almaktadır.

Kestane Ağacı Nasıl Yetişir?

Kış aylarında sıkça tüketilen ve çok sevilen kestane, Türkiye’de pek çok noktada yetiştirilmektedir. Özellikle de Ege kısmında daha sık yetiştirildiği gözlemlenmektedir. Bu meyvenin yetişebilmesi için ılıman hava koşullarının var olması gerekmektedir. Yaklaşık 2000 metreye kadar olan yükseklikte yetiştirilebilmektedir. Kestane hangi ilde yetişir sorusu ise kestanenin en çok yetiştiği yer olan Aydın şeklinde cevaplanabilmektedir.

Bu ağacın yetişmesi için en uygun olan rakım 400 metredir. Ayrıca kazık köklere sahip olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı da toprağın geçirgen özellikte olması gerekmektedir. Fidanın dikilmesinin ardından yaklaşık 3 veya 4 yıl geçtikten sonra meyve vermeye başladığı bilinmektedir. Ayrıca en verimli hale gelmesi için yaklaşık 5 yıl beklenmesi gerekmektedir.

Kestane Ağacı Hangi İlde Yetişir?

Ilıman ve sıcak iklim koşullarını seven bir yapısı bulunmaktadır. Güneşin ve nemin bol olduğu yerlerde yetişmesi daha kolay hale gelmektedir. Türkiye’nin pek çok farklı noktasında yetiştirilebildiği bilinmektedir. Ancak belirli noktalarda daha sık yetiştirilmektedir. Özellikle Ege bölgesinde sıkça rastlanılmaktadır. Üretimin çok büyük bir kısmı bu bölgede yapılmaktadır. Bu bölgeye bakıldığında ise en çok yetiştiriciliğin Aydın ilinde gerçekleştirildiği bilinmektedir. Kestane nerede yetişir sorununa Aydın şeklinde cevap verilebilmektedir.

Aydın ilinin iklim koşullarının ve diğer şartlarının uygun olması kestanenin rahat bir şekilde yetişebilmesine olanak sağlamaktadır. Genel anlamda Ege bölgesine bakıldığında ülkede gerçekleştirilen üretimin %70’inin burada yapıldığı görülmektedir.

Kestane Hangi İklimde Yetişir?

Daha çok ılık ve sıcak iklimlerde yetişen bir bitkidir. Bundan dolayı da bu iklim koşullarına sahip olan bölgelerde daha sık yetiştiriciliğinin yapıldığı bilinmektedir. Türkiye genel anlamda ılıman bir hava koşuluna sahip olduğundan dolayı birçok farklı noktada yetiştirildiği bilinmektedir. Ancak özellikle Ege bölgesinin iklim şartlarının oldukça uygun olduğu gözlemlenmektedir. Ilıman bir havası olan Ege bölgesinde üretimin %70’lik kısmı yapılmaktadır. Kısacası kestane hangi iklimde yetişir sorusuna ılık iklimler olarak cevap verilebilmektedir.

Kestane Hangi Mevsimde Yetişir?

Kestanenin hasat zamanı çeşitlerine göre değişim gösterebilmektedir. Ancak genelde eylül başına ve ekim ortalarında gerçekleştirilmektedir. Böylelikle de kış aylarında sıkça tüketimi gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle Aydın ilinde sıkça yetiştirilen bu meyve, farklı pişirme yöntemlerine sahiptir ve ülkemizde tüketimi yüksek miktardadır. Bundan dolayı da üretimine özen gösterilmektedir. Ilık iklimlerde yetişen kestane dikildikten yaklaşık 3 yıl sonra toplanabilecek hale gelmektedir. Fakat en verimli zamanın ise dikiminden 5 yıl sonra gerçekleştiği

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