Drew Barrymore: Enerjim kalmadı

"ENERJİM KALMADI"

Hala aklının bir köşesinde bu konuda bazı fikirler olduğunu itiraf eden Drew Barrymore, "Bunları asla söylemeyeceğim. Bu sadece benim için" ifadelerini kullandı.

Barrymore, sunucu arkadaşı Ross Matthews'a, gençlik yıllarında, özel hayatında her şeyi denemek istediğini söyleyip, "O günler çoktan geride kaldı. Daha gençken sanki dünyanın bütün enerjisine sahiptim ama şimdi enerjim kalmadı" açıklamasında bulundu.