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Drew Barrymore'un 6 yıllık cinsel perhizi sona erdi

Üçüncü eşi Will Kopelman'dan 2016'da boşanan ve daha önce "Cinsel perhizdeyim" açıklamasında bulunan Drew Barrymore, artık hayatında birinin olduğunu duyurdu

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  • Drew Barrymore'un 6 yıllık cinsel perhizi sona erdi - Magazin haberleri

    2012'de nikah masasına oturduğu Will Kopelman'dan 2016'da boşanan Drew Barrymore, geçtiğimiz haftalarda evliliği bittikten sonra kimseyle birlikte olmadığını söylemişti. Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
  • Drew Barrymore'un 6 yıllık cinsel perhizi sona erdi - Magazin haberleri

    Barrymore, kendi adını taşıyan programında meslektaşı Whoopi Golderg'i konuk etti. Konunun ilişkilerden açılması üzerine Goldberg, "Son görüştüğümüzde hayatında biri yoktu. İkimiz de bekârdık. Kimseyle görüşmüyordun. Şimdi hayatında biri var mı?" diye sordu. İşte bu sorunun ardından Barrymore'un itirafı geldi. Drew Barrymore, meslektaşının bu sorusuna "Evet" diye yanıt verdi. Barrymore, flört ettiği kişinin kim olduğunu söylemedi ama geçmişten tanıdığı biri olduğunu ifade etti. Drew Barrymore, ardından önceden tanıdığı bir olmasaydı böyle bir girişimde asla bulunmayacağını sözlerine ekledi.
  • Drew Barrymore'un 6 yıllık cinsel perhizi sona erdi - Magazin haberleri

    "YALNIZLIĞA ÇOK ALIŞTMIŞTIM"

    Drew Barrymore, daha sonra "Çünkü yalnızlığım çok uzun sürdü. Biraz endişe etmeye başlamıştım. Yalnızlığa alışmıştım ve yalnız olma konusunda çok iyiydim" diye konuştu. Her ne kadar kendi deyimiyle "cinsel perhizine" son vermiş olsa da Drew Barrymore, yakın bir süreçte tekrar evlenmeye hazır olmadığını ifade etti.

    Barrymore, hayatına giren bu kişinin kendisine bazı konularda umut verdiğini belirtti. Oyuncu, "Bana, dünyada, sizi telefonla arayacak, bir kartpostal gönderecek kadar kibar insanların olduğunu kanıtladı" diye konuştu.
  • Drew Barrymore'un 6 yıllık cinsel perhizi sona erdi - Magazin haberleri

    "ARTIK ÇOK SIKICIYIM" DEMİŞTİ

    Drew Barrymore, daha önce kapalı kapılar ardındaki özel yaşamıyla ilgili olarak, "Dinle.. Her şeyi denedim, her şeyi yaptım. O yüzden de artık çok sıkıcıyım" ifadelerini kullanmıştı.
  • Drew Barrymore'un 6 yıllık cinsel perhizi sona erdi - Magazin haberleri

    "ENERJİM KALMADI"

    Hala aklının bir köşesinde bu konuda bazı fikirler olduğunu itiraf eden Drew Barrymore, "Bunları asla söylemeyeceğim. Bu sadece benim için" demişti.

    Barrymore, sunucu arkadaşı Ross Matthews'a, gençlik yıllarında özel hayatında her şeyi denemek istediğini söyleyip, "O günler çoktan geride kaldı. Daha gençken sanki dünyanın bütün enerjisine sahiptim ama şimdi enerjim kalmadı" açıklamasında bulunmuştu.
  • Drew Barrymore'un 6 yıllık cinsel perhizi sona erdi - Magazin haberleri

    "BU DURUM BENİM İÇİN İŞE YARAMADI"

    İki çocuk annesi olan oyuncu, "Bazı insanlar bir evlilikten çıktıktan sonra, yakın zamanda yeni bir ilişkinin içine girebiliyorlar. Bunda bir sorun yok. Böyle yapanları yargılamam. Çünkü bu durum bazı insanlar için işe yarayabilir ama benim için yaramadı" şeklinde konuşmuştu.
  • Drew Barrymore'un 6 yıllık cinsel perhizi sona erdi - Magazin haberleri

    "AŞK İLE CİNSELLİK AYNI ŞEY DEĞİL"

    Barrymore, gençlik yıllarında bu konuda daha farklı düşündüğünü gizlememişti. Ancak aradan geçen yıllar ve yaşadığı bütün tecrübelerden sonra aşk ile cinselliğin aynı şey olmadığını fark ettiğini belirtmişti.

    Drew Barrymore, yetişme ve gençlik çağlarında bu konularda şimdikinden daha farklı düşünmesini ise, "Rol modeli ve annem ve babam yoktu" diyerek, açıklamıştı.
  • Drew Barrymore'un 6 yıllık cinsel perhizi sona erdi - Magazin haberleri

    "GURUR DUYUYORUM"

    Barrymore, gençlik yıllarında hayatını "zevk alma" üzerine şekillendirdiğini belirtip, iki çocuk annesi olduktan sonra bu konudaki düşüncesinin değiştiğini ifade etmişti.

    Ünlü oyuncu, "Bekar bir anne olduktan sonra özel ilişkiler için zaman bulamadım" demişti.

    Drew Barrymore, şimdi iki kızıyla meşgul olup hayatını sürdürmenin ise kendisi için büyük bir gurur ve memnuniyet kaynağı olduğunu sözlerine eklemişti.
  • Drew Barrymore'un 6 yıllık cinsel perhizi sona erdi - Magazin haberleri

    ÜÇ KEZ EVLENDİ

    Öte yandan ilk evliliğini 1994'te Jeremy Thomas ile gerçekleştiren Drew Barrymore'un mutluluğu uzun sürmemiş ve ikili, bir yıl sonra boşanmıştı. Barrymore, ardından 2001'de Tom Green ile nikah masasına oturmuştu. Fakat ikili, 2002'de yollarını ayırmıştı.

    Ünlü oyuncu, daha sonra Will Kopelman ile evlenmişti. Alive ve Frankie adından iki çocuğu bulunan ikili, 2016'da boşanmıştı. 

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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