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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Dünya Tiyatro Günü etkinliklerle kutlanıyor

        Dünya Tiyatro Günü etkinliklerle kutlanıyor

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) kurulan Uluslararası Tiyatro Enstitüsünün (International Theatre Institute-ITI) girişimiyle 1961'den bu yana her yıl 27 Mart, "Dünya Tiyatro Günü" olarak kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:21 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:21
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        Dünya Tiyatro Günü etkinliklerle kutlanıyor
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        Kültürel ve manevi zenginliklerin sahne sanatları aracılığıyla gelecek nesillere aktarımını merkeze alan ve sanatsal üretimin teşvikine dayanan Dünya Tiyatro Günü'nde, farklı ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Özel programlarla, tiyatro ile seyirci arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve iz bırakmış oyunların tiyatroseverlerle buluşturulması amaçlanıyor.

        Dünya Tiyatro Günü, tiyatro dünyası için sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı artırmak için fırsat olarak görülüyor.

        Kutlamalar kapsamında, dünya çapında başarı kazanmış bir tiyatro oyuncusu, yönetmen veya yazar, Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirgesi'ni kaleme alıyor. Bu metin, 20'den fazla dile çevrilirken, pek çok gazetede yayımlanıyor ve dünyadaki birçok tiyatro grubunun oyunundan önce okunuyor.

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        İlki 1962'de Fransız şair, oyun yazarı, romancı, film yönetmeni ve görsel sanatçı Jean Cocteau tarafından yazılan evrensel bildiriye, bu yıl yönetmen, yazar, genel sanat yönetmeni, Uluslararası Tiyatro Olimpiyatları Komitesi Başkanı Theodoros Terzopoulos imza attı.

        Uluslararası bildiri ise gazeteci, yazar, eleştirmen Hayati Asılyazıcı tarafından yazıldı.

        TİYATRO ETKİNLİKLERİ

        Dünya Tiyatro Günü kapsamında, devlet ve şehir tiyatrolarının yanı sıra bazı özel tiyatrolar etkinlik gerçekleştirecek.

        İstanbul Devlet Tiyatrosunun, Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Meddah ve Cellat", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Mumyalar", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Medea Material", Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Parmak", Garibaldi Salon 2'de "Hepyek" adlı eserleri ücretsiz izlenebilecek.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, "Hamlet" oyununu Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, "Fosforlu Cevriye" Ümraniye Sahnesi, "Cadı Kazanı" Kağıthane Sadabad Sahnesi, "Godot Geldi" ise Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde izleyiciyle ücretsiz buluşturacak.

        ENKA Sanat ise yapım sponsorluğunu üstlendiği, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinin belgesellerini, ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Genco Erkal'ın otobiyografik nitelik taşıyan belgeseli "Genco", Yıldız Kenter'in kişiliğini, hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri anlatan "Caniko" ve Türk tiyatrosunun önemli yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu'nun dopdolu geçen sanat hayatını anlatan "Anlatmadan Yapamam" yarın ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek.

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        #Dünya Tiyatro Günü
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