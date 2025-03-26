Dünya Tiyatro Günü etkinliklerle kutlanıyor

Kültürel ve manevi zenginliklerin sahne sanatları aracılığıyla gelecek nesillere aktarımını merkeze alan ve sanatsal üretimin teşvikine dayanan Dünya Tiyatro Günü'nde, farklı ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Özel programlarla, tiyatro ile seyirci arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve iz bırakmış oyunların tiyatroseverlerle buluşturulması amaçlanıyor.

Dünya Tiyatro Günü, tiyatro dünyası için sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı artırmak için fırsat olarak görülüyor.

Kutlamalar kapsamında, dünya çapında başarı kazanmış bir tiyatro oyuncusu, yönetmen veya yazar, Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirgesi'ni kaleme alıyor. Bu metin, 20'den fazla dile çevrilirken, pek çok gazetede yayımlanıyor ve dünyadaki birçok tiyatro grubunun oyunundan önce okunuyor.

REKLAM

İlki 1962'de Fransız şair, oyun yazarı, romancı, film yönetmeni ve görsel sanatçı Jean Cocteau tarafından yazılan evrensel bildiriye, bu yıl yönetmen, yazar, genel sanat yönetmeni, Uluslararası Tiyatro Olimpiyatları Komitesi Başkanı Theodoros Terzopoulos imza attı.