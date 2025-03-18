Dünya Tiyatro Günü’nde ENKA Sanat'ta belgesel maratonu

ENKA Sanat, yapım sponsorluğunu üstlendiği tiyatromuzun en önemli isimlerinin belgesellerini 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Belgesel Maratonu kapsamında tiyatroseverlere ücretsiz olarak sunuyor. Belgesel Maratonu saat 17.00’de, Genco Erkal’ın otobiyografik nitelik taşıyan belgeseli “Genco” ile başlıyor. Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal’ın sanat hayatını ele alan belgesel, yalnızca bir sanatçının kariyerini değil, Türk tiyatrosunun da önemli ve büyük bir dönemini anı ve anekdotlarla aydınlatıyor.

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Belgesel maratonunun saat 18.45’te gösterime sunulan ikinci belgeseli “Caniko”, ”Türk Tiyatrosunun Kutup Yıldızı” Yıldız Kenter’in kişiliğini, hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri odak noktasına alıyor. İzleyicilere bir özel tiyatronun hangi koşullarda ayakta kaldığını, ülkenin değişen kültürel iklimini ve Kenter Tiyatrosu’nun tarihini de aktaran yapım, bugüne kadar gün ışığına çıkmamış çok sayıda fotoğraf ve kayıtla da farklı bir içerik sunuyor.

Belgesel Maratonu kapsamında saat 21.00’de izlenebilecek son yapım “Anlatmadan Yapamam”, tiyatromuzun en önemli yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu’nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne dek dopdolu geçen sanat hayatını ve yer yer özel hayatından kesitleri seyirciyle buluşturuyor.

Genco

Gösterim saati: 17.00 - 18.30

Yapım: Porte Film Yönetmen: Selçuk Metin Senaryo: Genco Erkal Görüntü Yönetmeni Uğur İçbak

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Caniko

Gösterim saati: 18.45 - 20.45

Yapım: Porte Film Yönetmen: Selçuk Metin Senaryo: Zeynep Miraç Danışman: Prof. Dr. Dikmen Gürün Görüntü Yönetmeni: Doğan Sarıgüzel Müzik: Murat Evgin Seslendiren:Ayça Bingöl

Anlatmadan Yapamam

Gösterim saati: 21.00 - 23.00