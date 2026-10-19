Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İçişleri Bakanı Nunez'in istifasını reddetti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta sonu ülke genelinde yaşanan yaygın şiddet olaylarının ardından istifasını sunan İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'in istifasını kabul etmedi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada bu bilgi paylaşıldı.

Gösteriler; artan yaşam maliyetleri, kamu hizmetlerindeki aksaklıklar ve okulların durumuna yönelik kamuoyu tepkisi nedeniyle başladı.

Elysee Sarayı'nın açıklamasına göre Macron, polis ve güvenlik güçleri içindeki komuta zincirinin korunmasını sağlamak amacıyla Nuñez'in görevde kalması gerektiğini belirtti. Macron ayrıca Nuñez'den, yağmacılarla mücadele etmek için mümkün olan en kısa sürede yeni yöntemler geliştirmesini istedi.

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Cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Kentlerde şiddet yanlısı gruplarla polis arasında çatışmalar yaşanırken bir belediye binası ateşe verildi, mağazalar yağmalandı.

Pazar günü Paris ve Marsilya'da da yeni çatışmalar çıktı. Çevik kuvvet polisi, iş yerlerinin yağmalanmasını önlemek için müdahalede bulundu.