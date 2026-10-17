Fransa'da hayat pahalılığı protestolarında polis ile göstericiler karşı karşıya geldi

Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesine yönelik protestolar devam ediyor. Başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ve çevresinde bir araya gelen göstericiler, ekonomik koşullara ve eğitim bütçesine tepki gösterdi. Protestolar sırasında polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma yaşandı.

PARİS'TE GÖSTERİCİLER İLE POLİS ARASINDA ÇATIŞMA

Ülke çapında devam eden protestoların Paris'teki adreslerinden biri Cumhuriyet Meydanı oldu. Cumhuriyet Anıtı çevresinde toplanan göstericilerin katıldığı eylemler sırasında polis ekipleri ile protestocular karşı karşıya geldi.

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Artan hayat pahalılığı, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesine yönelik tepkilerin öne çıktığı gösterilerde, polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.