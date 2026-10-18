Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Paris’teki gösterilerde gerginlik tırmanıyor

        Paris’teki gösterilerde gerginlik tırmanıyor

        Fransa'da liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere, toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapıyor. Paris'te düzenlenen gösterilerde protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, bazı araçlar ve iş yerleri ateşe verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 04:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü

        Fransa'da liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapıyor.

        Yerel basında yer alan haberlere göre, 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler hareketine eğitim koşullarının iyileştirilmesi için bir aydır eylem yapan liseliler, akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verdi.

        Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 500 farklı noktada eylemlerin yapılacağını açıkladı.

        Öte yandan, Paris Emniyet Müdürlüğü başkentte Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve Champs-Elysees gibi önemli noktalarda eylem yapılmasını yasakladı.

        REKLAM

        Yasağa rağmen ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde dükkan sahipleri mağazaların vitrinlerini panolarla kapattı ve cadde boyunca güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

        Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Clichy Meydanı istikametine yapılan yürüyüş yerel saatle 14.00'te başladı.

        Başkent Paris'in yanı sıra özellikle Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille şehirlerinde de eylemler sürüyor.

        Fransa'da sarı yelekliler de sokakta
        Fransa'da sarı yelekliler de sokakta

        EYLEMLERE POLİS MÜDAHALESİ

        Başkent Paris'te eylemcilerin toplandığı Cumhuriyet Meydanı'nda polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Sosyal medyada eylemcilerin polise molotofkokteyli ve taş fırlattığı anlar yer aldı.

        Cumhuriyet Anıtı'na çıkan eylemciler sloganlar attı, Fransa ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Polis kaynaklarına göre, yer yer çöp kovalarının ve durakların ateşe verildiği eylemlerde sabah saatlerinden bu yana 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı. Paris'te büyük yürüyüşün düzenlendiği Cumhuriyet ile Clichy meydanları arasındaki güzergahta bulunan banka, sigorta şubeleri dahil farklı dükkanların cepheleri hasar gördü. Metro ulaşımında aksamalar yaşanırken bazı yollar trafiğe kapatıldı.

        REKLAM

        Paris'te farklı noktalarda eylemler gün boyu devam ederken, bir grup gösterici bu noktadaki eylem yasağına rağmen Champs-Elysees Caddesi​​​​​​'nde demir bariyerlerle barikat kurdu. Polis, söz konusu barikatları yıktı. Başkentte onlarca göstericiden oluşan bir grup ise Elysee Sarayı'na yaklaşmaya çalışırken, kolluk kuvvetleri tarafından engellendi. Limoges kentinde ise tarihi belediye binasında yangın çıktı. Kentteki eylemin sonlarına doğru maskeli bir grup, söz konusu binanın camlarını kırdı. İçeri giren grup, belediye binasını ateşe verdi.

        SOKAKLAR ATEŞE VERİLDİ

        Marsilya'daki eylemlerde şiddet olayları yaşanırken, göstericilerin Marsilya Belediyesi binasına girmesinin ardından bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Lyon'daki gösterilerde de polis biber gazı ile eylemcilere müdahale etti. Kentte ünlü bir markanın şubesi yağmalandı ve turizm ofisi ateşe verildi. Saint-Etienne kentinde bir mağazanın camlarını kırmaya çalışan siyah kıyafetli ve maskeli kişilere karşı polis biber gazı kullandı. Polisin kullandığı yoğun biber gazı nedeniyle sokaklarda gaz bulutu oluştu. Polis kaynakları, Saint-Etienne kentinde bir göstericinin ağır yaralandığını ve elinin koptuğunu belirtti. Paris'te ve farklı kentlerdeki lüks markaların şubeleri dahil farklı mağazalar yağmalandı. Ülke genelinde şu ana kadar yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı.

        REKLAM

        Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ülke genelindeki gösterilere 550 bin kişinin katıldığını bildirdi. Organizatörler ise bu sayıyı 800 bin olarak açıkladı.

        MACRON'DAN "CUMHURİYETTE ŞİDDETE YER YOKTUR" TEPKİSİ

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyette şiddete yer yoktur." ifadesini kullandı.

        Macron, eylemler kapsamında ortalığı kırıp dökenler, valilik binalarına ve dükkanlara saldıranlar hakkında dava açılacağını ve cezalandırılacaklarını duyurarak, kolluk kuvvetlerinin gösteri hakkını garanti altına aldığını savundu. Kolluk kuvvetlerini desteklediğini belirten Macron, Fransız kurumlarını yok etmeye ve taleplerini barışçıl bir şekilde dile getirmek isteyenleri engellemeye çalışan "kaos yayıcılarının" karşısında duracaklarını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kira cinayetinde amcaya 14 bıçak darbesi! Vahşetin görüntüsü ortaya çıktı

        Mardin'de, 46 yaşındaki Nihat Bilgiç'in, kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 14 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar ağabeyi Halil ile yeğenleri Ali ve Aziz Bilgiç'in yargılandığı davada, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü dosyaya girdi. Duruşmada Aziz Bilgiç,...
        #Fransa
        #haberler
        #macron
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selden etkilenen esnafa 80 milyon lira
        Selden etkilenen esnafa 80 milyon lira
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        36 il için meteorolojik uyarı
        36 il için meteorolojik uyarı
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        "Oyuncularla aramda bir problem yok"
        "Oyuncularla aramda bir problem yok"
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Özer Çak yazdı: VAR kararı ve Taylor’ın sınavı!
        Özer Çak yazdı: VAR kararı ve Taylor’ın sınavı!
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Balık tutarken timsah saldırısında öldü
        Balık tutarken timsah saldırısında öldü
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Galatasaray Gençlerbirliği'ne 8 yıldır kaybetmiyor
        Galatasaray Gençlerbirliği'ne 8 yıldır kaybetmiyor
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"