Trump, Ukrayna'daki müzakerelerin başka bir isim tarafından yürütülmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı, Çin ile diplomatik ilişkiler ve Fransa'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya sağlanan Amerikan desteğini eleştiren Trump, "Ukrayna'ya çok şey verdik. Onlar ise bize hiçbir şey vermediler." dedi.

ZELENSKİY'Yİ HEDEF ALDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalara yeterince destek vermediğini öne süren Trump, "Bence bunu durdurmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna adına yürütülen diplomatik temaslara da değinen Trump, "Artık Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanı geldi." diyerek müzakere sürecinde değişiklik istediğini belirtti.

PUTİN VE Xİ İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞMEYE YEŞİL IŞIK

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Çin'de üçlü bir görüşme gerçekleştirmeye sıcak baktığını açıkladı. ABD Başkanı, iki liderle aynı masada bir araya gelme fikrine olumlu yaklaştığını ifade etti.

MACRON'A DA ELEŞTİRİLER YÖNELTTİ

Fransa'daki gelişmeleri de değerlendiren Trump, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sınır politikalarını eleştirdi.

Trump, "Fransa'daki durum üzücü. Macron'a 'Sınırlarını kapatmalısın, ülkeni mahvedeceksin.' dedim ve ülke mahvoldu." ifadelerini kullandı.