3 ilde bazı taşınmazlar afetzedeler için kamulaştırılacak

E-Okul VBS girişi nasıl yapılır? sorusuöğrenciler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci açıklanacak sınav sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, e-okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? İşte, e-okul giriş ekranı...

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI 2021

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Yazılı Sonucu Sorgulama

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul’a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.

Sınav Bilgileri

e-Okul sayfasının en önemli özelliklerinden birisi de sınav bilgilerinin yer aldığı sayfa. Bu sayfa ile öğrenci ve veliler sınavda sorumlu olunan konulardan haberdar olabiliyor.

Devamsızlık Sorgulama

Okula kayıtlı olup okula gitmeyen, özürlü veya özürsüz devamsızlık yapan, geç kalan öğrencilerin e-okul sisteminden takip edildiği sayfadır.