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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Edebiyat ve sanat tarihi konuşmaları Black Box'ta

        Edebiyat ve sanat tarihi konuşmaları Black Box'ta

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin etkinlik alanı Black Box Nisan ayı boyunca edebiyattan müziğe, resimden sanat tarihine uzmanların katılacağı konuşmalara ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 00:08 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:08
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        Edebiyat ve sanat tarihi konuşmaları Black Box'ta
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        Nisan ayında sanatseverler için zengin bir program sunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox’ta “Ayşegül 20. Yüzyılda” semineri 1970’lerin sanat akımlarını ele alırken, “Tanıdıkların Gözünden” etkinliğinde ressam Şeref Bigalı konuşulacak. Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun “Tuvalde Kurulu Sofralar” etkinliği ressamların fırçasından tuvale taşınan sofraları; “Görmenin Halleri: Lezzet” etkinliği ise İstanbul ve Osmanlı saray mutfağının sanatımızdaki yansımalarını inceleyecek. “İstanbul Hafızası” söyleşisine şarkıcı Emircan İğrek konuk olurken, Seza Sinanlar Uslu ile Elifba Kulübü ve Lord Dufferin, “Arka Kapak” etkinliğinde ise Jane Austen’ın Gurur ve Önyargı kitabı tartışılacak.

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        Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez’in her ay farklı bir on yıllık dönemin en etkili sanat akımını ele aldığı “Ayşegül 20. Yüzyılda” semineri, nisan ayında 1970’li yıllara uzanıyor. 6 Nisan Pazar günü 14.00’te düzenlenecek seminerde Sönmez, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerden yola çıkarak, 1970’li yılları şekillendiren sanat akımlarını anlatacak.

        Türk resim sanatının usta isimlerinin hayatlarını, ilham kaynaklarını ve iz bırakan eserlerini konu alan “Tanıdıkların Gözünden” etkinliğinde 10 Nisan Perşembe günü 14.00’te ressam Şeref Bigalı konuşulacak. Resimlerindeki ilhamını, yaşamın sade, yapmacıksız fakat en gerçek sahnelerindeki ayrıntılardan alan Şeref Bigalı’yı sanatseverler oğlu Ahmet Necati Bigalı’dan dinleyecek.

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        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisinden ilham alan “Gül İrepoğlu Anlatıyor” konferansları nisan ayında ressamların fırçasından tuvale taşınan lokantaları, kahveleri ve ev sofralarını ele alacak. Sanatçıların eserlerindeki özgün ayrıntılara ve zengin kurgulara dikkat çekecek “Tuvalde Kurulu Sofralar” 12 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te BlackBox’ta sanatseverlerle buluşacak.

        İstanbul’da yaşayan ve üreten, eserleriyle şehre ve insanlara ilham veren sanatçıları ve yazarları bir araya getiren “İstanbul Hafızası” etkinliğinde, kültür sanat gazetecisi Bahar Çuhadar’ın nisan ayı konuğu, söz yazarı ve yorumcu Emircan İğrek. Şarkıları ve özgün vokal tarzı ile kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini kazanan İğrek, 22 Nisan Salı 14.00’te düzenlenecek söyleşide İstanbul’un hem hayatına hem de sanatına nasıl yön verdiğini anlatacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

        Gazeteci Emrah Kolukısa moderatörlüğünde Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinin konuşulduğu “Arka Kapak” etkinliği, 24 Nisan Perşembe günü 17.00’de Jane Austen’ın ikinci romanı Gurur ve Önyargı’yı ele alacak. 19. yüzyıl İngiltere’sinde sınıflar arası farklar, evlilik ve cinsiyet rollerine getirdiği yorumlar ile iki yüz yılı aşkın süredir okuyucuların gündeminden düşmeyen ve sayısız uyarlamaya konu olan bu başyapıt, yazar ve çevirmen Doç. Dr. Fatma Zeynep Bilge’nin konuk olacağı edebiyat sohbetinde konuşulacak.

        Sanat tarihimizin dikkate değer isimlerini ve olaylarını inceleyen “Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz” seminerleri, 25 Nisan Cuma günü 14.00’te düzenlenecek “Elifba Kulübü ve Lord Dufferin” etkinliği ile sürüyor. İstanbul’da görev yapmış Britanya Büyükelçisi ve amatör ressam Lord Dufferin’in himayesinde kurulan Artists of Bosphorus and Constantinople isimli “Club ABC”, Osmanlıca adıyla Elifba Kulübü’nün 1880-85 yılları arasında düzenlediği sergilerin konuşulacağı etkinlikte Lord ve Lady Dufferin’in hareketli hayat öykülerine de değinilecek.

        Sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal’ın moderatörlüğündeki “Görmenin Halleri” etkinliği nisan ayında “Lezzet” temasıyla sanatseverlerle buluşacak. 30 Nisan Çarşamba günü 14.00’te düzenlenecek etkinlikte Doç. Dr. Özge Samancı ile İstanbul ve Osmanlı saray mutfağının zengin mirası mercek altına alınacak. “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisindeki natürmortlar üzerinden İstanbul’un balık kültürü ve yemekleri incelenirken Osman Hamdi Bey’in eserlerinden yola çıkarak Osmanlı döneminin kahve ritüelleri konuşulacak.

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        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #black box
        #İş Sanat
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