Edebiyat ve sanat tarihi konuşmaları Black Box'ta

Nisan ayında sanatseverler için zengin bir program sunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox’ta “Ayşegül 20. Yüzyılda” semineri 1970’lerin sanat akımlarını ele alırken, “Tanıdıkların Gözünden” etkinliğinde ressam Şeref Bigalı konuşulacak. Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun “Tuvalde Kurulu Sofralar” etkinliği ressamların fırçasından tuvale taşınan sofraları; “Görmenin Halleri: Lezzet” etkinliği ise İstanbul ve Osmanlı saray mutfağının sanatımızdaki yansımalarını inceleyecek. “İstanbul Hafızası” söyleşisine şarkıcı Emircan İğrek konuk olurken, Seza Sinanlar Uslu ile Elifba Kulübü ve Lord Dufferin, “Arka Kapak” etkinliğinde ise Jane Austen’ın Gurur ve Önyargı kitabı tartışılacak.

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Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez’in her ay farklı bir on yıllık dönemin en etkili sanat akımını ele aldığı “Ayşegül 20. Yüzyılda” semineri, nisan ayında 1970’li yıllara uzanıyor. 6 Nisan Pazar günü 14.00’te düzenlenecek seminerde Sönmez, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerden yola çıkarak, 1970’li yılları şekillendiren sanat akımlarını anlatacak.

Türk resim sanatının usta isimlerinin hayatlarını, ilham kaynaklarını ve iz bırakan eserlerini konu alan “Tanıdıkların Gözünden” etkinliğinde 10 Nisan Perşembe günü 14.00’te ressam Şeref Bigalı konuşulacak. Resimlerindeki ilhamını, yaşamın sade, yapmacıksız fakat en gerçek sahnelerindeki ayrıntılardan alan Şeref Bigalı’yı sanatseverler oğlu Ahmet Necati Bigalı’dan dinleyecek.

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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisinden ilham alan “Gül İrepoğlu Anlatıyor” konferansları nisan ayında ressamların fırçasından tuvale taşınan lokantaları, kahveleri ve ev sofralarını ele alacak. Sanatçıların eserlerindeki özgün ayrıntılara ve zengin kurgulara dikkat çekecek “Tuvalde Kurulu Sofralar” 12 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te BlackBox’ta sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul’da yaşayan ve üreten, eserleriyle şehre ve insanlara ilham veren sanatçıları ve yazarları bir araya getiren “İstanbul Hafızası” etkinliğinde, kültür sanat gazetecisi Bahar Çuhadar’ın nisan ayı konuğu, söz yazarı ve yorumcu Emircan İğrek. Şarkıları ve özgün vokal tarzı ile kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini kazanan İğrek, 22 Nisan Salı 14.00’te düzenlenecek söyleşide İstanbul’un hem hayatına hem de sanatına nasıl yön verdiğini anlatacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.