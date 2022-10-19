Ediz Hun ile Selma Güneri tiyatro sahnesinde buluşuyor 0:00 / 0:00

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Yeşilçam'ın ünlü yıldızlarından Ediz Hun ile Selma Güner, yıllar sonra ilk kez tiyatro sahnesinde bir araya geliyor. Sinema dünyasında beraber birçok filmde yer alan ünlü yıldızlar bu sefer 'Muhteşem İkili' adlı romantik komedi oyunuyla tiyatroseverlerle buluşuyor.

Oyunu yöneten Atilla Şendil, yönetmen yardımcıları Ozan Dağara-Pelin Turancı, dekor Şirin Dağtekin, Işık Yüksel Aymaz, 'Muhteşem İkili'nin oyuncu kadrosunda ise; Ediz Hun, Selma Güneri, Savaş Özdural, Ilgın Angın ve Fatih Özacun yer alıyor.

'MUHTEŞEM İKİLİ'NİN KONUSU NE?

İkili ilişkileri anlatan oyunun konusu; yılların değiştiremediği tek şey belki de aşktır! Engin ve Meltem bir zamanların en ünlü Yeşilçam, kabare ve televizyon oyuncularındandır. Sahne birliktelikleri evlilikle sonuçlanmış fakat bir süre sonra hem oyuncu hem evlilik ilişkileri bitmiştir. Aradan geçen 10 yılın ardından birbirlerinin isimlerine bile tahammül edemeyecek noktaya gelmişlerdir. İkisiyle ayrı ayrı görüşmeyi sürdüren Engin’in yeğeni Savaş’a çalıştığı televizyon kanalından eski meşhur oyuncuları bir araya getirmekle ilgili bir program verildiğinde süreç başlar. Acaba Savaş birbirine dayanamayan bu ikiliyi bir araya getirmeyi başarabilecek mi?