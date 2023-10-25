Efes Kültür Yolu Festivali başlıyor 2023 yılı 5 Ağustos tarihinde Nevşehir Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'yle başlayan festival maratonunda dokuz şehir geride kaldı bile. Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali, Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali, Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali, Gaziantep GastroAntep Kültür Yolu Festivali, Konya Mistik Kültür Yolu Festivali, Ankara Başkent Kültür Yolu Festivali, İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'nin büyük bir coşkuyla ve katılımla tamamlanmasının ardından sıra güzel İzmir'e geldi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye’nin kültürel değerlerini mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla zihinlere aktarmanın yanında şehirlere marka etkinlikler de kazandırıyor, insanların kültür ve sanatın evrensel dilinde birleşmesine olanak tanıyor.

2023 yılı 5 Ağustos tarihinde Nevşehir Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali’yle başlayan festival maratonunda dokuz şehir geride kaldı bile. Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali, Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali, Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali, Gaziantep GastroAntep Kültür Yolu Festivali, Konya Mistik Kültür Yolu Festivali, Ankara Başkent Kültür Yolu Festivali, İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali’nin büyük bir coşkuyla ve katılımla tamamlanmasının ardından sıra güzel İzmir’de…

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10'uncu durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali, 28 Ekim-5 Kasım tarihlerinde İzmir’de halkla buluşacak.

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FESTİVALİN KALBİ İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI

Efes Kültür Yolu Festivali’nin ana üssü, Nisan ayında açılan İzmir Kültür Sanat Fabrikası olacak. 140 yıllık tarihi ile endüstri mirasının önemli öğelerinden biri olan İzmir Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak yeniden hayat bulmuştu. 140 yıllık geçmişi olan fabrikanın 2000’li yıllardan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesinden sonra kültür ve sanata üreten bir fabrika haline getirilmesi projesi bir yılda tamamlandı. 17 dönümlük bir arazi içinde 9 bin metrekarelik açık alan ve yeşil alanı olan, 20 bin metrekare kapalı alana sahip İzmir Kültür Sanat Fabrikası Efes Kültür Yolu Festivali’nin en özel etkinliklerine, açık hava konserlerine, söyleşilere ve sergilere ev sahipliği yapacak.

GENÇ YETENEKLERDENAŞIK VEYSEL’E SAYGI DURUŞU

Bu sergilerden biri de Aşık Veysel’in vefatının 50. yılı anısına düzenlenen Genç Sanat:9. Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisi… Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından görsel sanatlar alanında yetişen genç sanatçıları desteklemek amacıyla başlatılan yarışmanın Aşık Veysel temalı sergisi sanatseverlerle buluşacak. Sergide, yarışma sonucunda seçilen video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, grafik, resim, seramik, baskı, heykel ve karışık teknik gibi görsel sanatın tüm ifade biçimlerinde üretilmiş toplam 30 eser yer alacak.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Açık Hava Sahnesi’nde, 1920’lerden Günümüze Kadın Kıyafetleri Sergisi, Ali Congun, Okan Cabalar ve Large L Stand Up Gösterilerinin yanı sıra Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi gösterisi de olacak.

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İZMİR’E ÇAĞDAŞ SANAT ÇIKARMASI: 'UZAK/YAKIN'

Türkiye’deki güncel sanat üretimini erişilebilir kılarak geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflerken, bir yandan da güncel sanatın dijital arşivini tutmayı misyon edinen Kolekta, yeni sergiler dizisi ‘Uzak Yakın’ ile İzmir’de ilk kez Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak. ‘Uzak Yakın Sergileri’, çağdaş sanat alanında üretim yapan sanatçıların erişilebilirliğini ve etkileşimini güçlendirmek için İstanbul dışına taşan sanat platformlarına bir yenisi olarak ekleniyor.Uzak Yakın Sergileri Vol.I İzmir, çağdaş sanat alanında üretim yapan 100’e yakın sanatçının eserlerinden oluşan bir seçkiyle İzmir’de sanatseverlerle buluşacak. Uzak Yakın Vol.I İzmir, 28 Ekim-28 Kasım 2023 tarihleri arasında ‘İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi’ ile ‘İzmir Resim ve Heykel Müzesi Sanat ve Tarih Galerisi’ olmak üzere 2 mekanda ziyaretçilerini ağırlayacak.

GASTRONOMİ ŞÖLENİ YAŞANACAK

Dünyaca ünlü restoran değerlendirme sistemi Michelin tarafından 2023 yılında İstanbul ve Bodrum ile birlikte Türkiye rehberine dahil edilen İzmir’in, gastronomik zenginlikleri de festivalde ele alınacak. Kültür Park İzmir Gastronomi Alanı’nda, 29 Ekim’in İzinde Büyük İzmir Kültür Sofrası, İzmir’in Sofralarında Çiçekler Açar, Saraylardan İzmir’e/Bir Tatlı Şerbet Sunumu, Latife Hanım’ın Mutfağı’ndan Gazi Mustafa Kemal’in Damağına İzmir Sofrası, Üniversiteliler Arası Yemek Yarışması/ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sevdiği Yemekler, Yerel Yemek Yarışması/ Nine Bana Öğretsene, Bir Ağız Tadı Hiyakesi; Şambali, Deniz’den Ne Çıkarsa, Sefarad Lezzetlerinin İzmir’e Armağanı; Boyoz, Bağırsak Taze Kokoreç, Bağırmasak Yeme De Geç etkinlikleri olacak. Festival kapsamında düzenlenecek Ege’nin İnci Tanesi İzmir Gastronomisi paneli Bilge Keykubat, Ahmet Güzelyağdöken, Nedim Atilla, Berrin Rasuli katılımıyla gerçekleşecek.

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İZMİR’DEKİ KÜLTÜR KURUMLARI FESTİVAL ÇATISI ALTINDA

İzmir’deki Arkas Sanat, Folkart Galeri gibi kültür kurumları da festival kapsamına girerek, bir anlamda festival boyunca tek çatı altında toplandı. Cumhuriyet devrimleriyle eğitim almış, sanat çalışmalarını bu devrimlerin ışığıyla şekillendirilmiş ilk kuşak olarak tarihsel bir öneme sahip olan iki değerli sanatçının; Nejad Devrim ve Mübin Orhon’un, eserlerinden oluşan “İki İmge Yolcusu/Nejad Devrim, Mübin Orhon Sergisi” festival boyunca ve sonrasında 18 Şubat’a kadar Arkas Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Küratörlüğünü Necmi Sönmez’in üstlendiği sergi, bu iki sanatçının olgunluk dönemi eserlerini ilk kez eş zamanlı bir süreçte inceliyor.

ATATÜRK’ÜN HİÇ YAYIMLANMAMIŞ 150 FOTOĞRAFI

Folkart Galeri’de sergilenecek 'Karanlıkta Akan Akan Bir Yıldız Mustafa Kemal Atatürk Sergisi' festivalin en özel rotalarından biri. Sergi, Efes Kültür Yolu Festivali ile başlayacak, festival süresince ve sonrasında Nisan 2024’e kadar ziyaret edilebilecek.

Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı’ndaki unutulmayan bir dizesinden ilham alınan ve hazırlanışı yedi yıl süren; Proje Direktörlüğü’nü Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir’in yaptığı sergi Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Sergide, Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan 150 adet yayımlanmamış fotoğrafıyla birlikte, Atatürk’ün kullandığı, bilinmeyen birçok obje de bulunuyor. Bu objeler arasında Atatürk’ün sigara tabakaları, bastonu, kravatı gibi örnekler yer alıyor. Atatürk’ün bazı kişilere imzaladığı fotoğraflarla birlikte yerli ve yabancı fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar, serginin dikkat çekici bölümünü oluşturuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün özel yazışmalarının orijinalleri, el yazması mektupları, madalyalar, en kritik anlardaki telgrafları serginin bir başka dikkat çekici unsurları arasında. Sergide, Atatürk’ün kendi el yazmaları, annesi Zübeyde Hanım’ın mektubu, Atatürk ile ilgili dönem afişleri, belgeler ve birçok dönemsel gazete ve dergi örnekleri, yüz yıl önce kullanılan Cumhuriyet ve Atatürk için üretilmiş çok özel objeler yer alıyor.

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TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ KLASİKLERİ

Kültür Yolu Festivalleri’nin vazgeçilmezi Refik Anadol’un 'Rönesans Rüyaları Dijital Sergisi' Tarihi Alsancak Tren Garı eski gişelerde, 'Bir Hayalin İnşası Dijital Sergisi' Cumhuriyet Meydanı’nda, 'Eksizden Piksele Dijital Sergisi' İzmir İktisat Kongre Merkezi fuayede ziyaretçilerle buluşacak. 'Garip Ay ile Ebru Mapping Performansı' her akşam İzmir Atatürk Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

İKİ DEV KURUM 100'ÜNCÜ YIL İÇİN BİR ARAYA GELİYOR

Festivalin ilk gecesi olan 28 Ekim’de, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlamak için İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu özel bir konserle sanatseverlerle buluşacak. Bu özel konserde, Şef Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Koro Şefi Ahmet Kahyaoğlu tarafından geceye hazırlanan İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu; Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek sanat alanındaki yüz yıllık mirasını hatırlatmak amacıyla Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde izleyicilere çok özel bir program sunacak.

3 Kasım’da, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Kamelyalı Kadın' balesi, 4 Kasım’da, Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 'Ege Senfonisi' konseri, 5 Kasım’da ise, Türk halk müziğinin sevilen solistleri Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray ile Şef Eray İnal yönetiminde 'Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri', Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyici ile buluşacak.

TÜRKAN ŞORAY VE EDİZ HUN İLE BULUŞMA

Efes Kültür Yolu Festivali söyleşileriyle de halkla buluşacak. Sinemanın usta iki ismi Türkan Şoray ilei Ediz Hun söyleşisi Efes Kültür Yol Festivali’nin özel buluşmalarından biri olacak. Resimden tarihe, tiyatrodan arkeolojiye geniş bir çerçevede gerçekleşecek söyleşiler festival boyunca çeşitli mekânlarda sürecek.

SAHNEDE USTA İSİMLER VE EFSANELERLE SOHBET

Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu 'İmdat Türküsü' oyunuyla Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnede olacak. Bornova Kültür Sanat Merkezi, 'Martı', 'Vişne Bahçesi', 'Hey Gidi Günler', 'Abur Cubur Show Doğan&Onur', 'Usta 2. Abdülhamid Han' oyunlarına da ev sahipliği yapacak. İzmir Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi’nde ise 'Annemin Son Çılgınlıkları', 'Siyahlı Kadın', 'Annapurna', 'Bir Düş Gibi' oyunları sahnelenecek.

Hisar Camii’nde ise Fatih Çıtlak Hoca ve Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu’nun etkinlikleri olacak. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin olmazsa olmazı çocuk etkinlikleri de Efes Kültür Yolu’nda yer alacak. İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Turgut Pura Vakfı Atölyesi, Gündoğdu Meydanı çocuklar için hazırlanan atölye, yarışma ve tiyatro oyunlarıyla renklenecek.