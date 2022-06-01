El Sistema's Fusion Ensemble Ankara'da 0:00 / 0:00

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CSO Ada Ankara Ana Salon'da verilen konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da izledi.

Mehmet Ersoy, konser öncesinde Ulus İlk Meclis İlkokulu'nda açılan 'Fresh Ankara' çağdaş sanat sergisini ziyaret etti.

Küratör Kıymet Giray'dan, Anadolu'nun dört bir yanından güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu 17 - 27 yaş arasındaki sanatçı adaylarını buluşturan sergi hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, eser sahibi gençlerle sohbet etti ve sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.